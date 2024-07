Nỗi đau của Celine Dion

Song bất chấp những đau đớn, Celine Dion nói rằng: "Tôi đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày, nhưng tôi phải thừa nhận rằng đó là một cuộc đấu tranh".

Và rằng: "Nếu tôi không thể chạy, tôi sẽ đi bộ. Nếu không đi được thì tôi sẽ bò" – chủ nhân của bản hit My heart will go on nói thêm. "Và tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ không dừng lại".

Điều giống nhau ở Celine và Édith, ngoài giọng hát trời phú, có lẽ là tình yêu mãnh liệt với cuộc sống, với những trải nghiệm của bản thân, bất chấp nó là đau khổ hay hạnh phúc. Édith chỉ cao 1,42 m, cha không thương mẹ không yêu, lớn lên trong nhà thổ của bà nội, ngay tình yêu đầu đời đã gặp quả đắng khiến cô làm mất đứa con duy nhất của đời mình.

Mãi sau này, Édith gặp được tình yêu thật sự với một võ sĩ quyền anh, thì duyên phận của họ đã nhanh chóng bị một tai nạn máy bay cắt ngang. Tuổi già cô đơn, đau đớn vì bệnh tật, không gia đình, không con cái, thế nhưng khi đứng trên sân khấu Édith vẫn hát La vie en rose (Cuộc sống màu hồng), và bản hit cuối cùng của đời bà lại chính là ca khúc Non, je ne regrette rien (Không, tôi không hối tiếc điều gì cả).

Celine Dion có một thái độ tương tự. Trong phim, cô khẳng định: "Tôi nhìn cuộc đời mình và tôi yêu từng phần của nó". Celine cũng nói rằng mặc dù việc thu âm nhạc trong phòng thu nghe có vẻ tuyệt vời nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi cô được hát một ca khúc trước mặt người hâm mộ và có thể "tạo ra phép thuật của riêng mình".

Cảm xúc khi được hát trước khán giả luôn là điều Celine say mê và chính những cảm xúc ấy khiến người phụ nữ này phải nỗ lực để có thể quay trở lại sân khấu.