Nội các trẻ hóa của Tổng thống đắc cử Donald Trump

Bộ máy chính quyền tương lai của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang dần hình thành với những gương mặt trẻ từ vị trí ngoại trưởng đến bộ trưởng quốc phòng. Hơn một tuần sau khi tái đắc cử, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang hoàn thiện dần nhân sự cho bộ máy chính quyền tương lai sẽ đi vào hoạt động từ ngày 20/1/2025. Một điểm chung cho hầu hết các ứng viên nhân sự là trẻ trung và kiên định với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump. Phó Tổng thống đắc cử J.D Vance, 39 tuổi Tổng thống đắc cử Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử J.D Vance (Ảnh: Reuters). Từng là người chỉ trích ông Trump, nhưng thượng nghị sĩ bang Ohio J.D Vance bất ngờ trở thành nhân vật trung thành và được ông Trump tin tưởng "chọn mặt, gửi vàng" để cùng ông tham gia đường đua vào Nhà Trắng. Ông Vance, 39 tuổi, từng là luật sư kiêm nhà đầu tư mạo hiểm. Ông cũng có thời gian phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến từ năm 2003 đến 2007. Mối quan hệ đồng minh giữa ông và ông Trump bắt đầu kể từ khi ông tranh cử vào Thượng viện năm 2017 và nhận được sự hậu thuẫn của ông Trump. Khi ông được lựa chọn làm ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử với ông Trump, ông Vance được kỳ vọng sẽ mang lại cho đảng Cộng hòa các kỹ năng tranh luận và khả năng truyền đạt rõ ràng về tầm nhìn của ông Trump. Charlie Kirk, một nhà hoạt động chính trị theo đường lối bảo thủ của Mỹ, cho rằng ông Vance có thể giúp ông Trump ở những bang ông thua trong cuộc bầu cử năm 2020 như Michigan, Wisconsin. Ứng viên Ngoại trưởng gốc Latinh Ông Trump hôm 13/11 thông báo chọn Thượng nghị sĩ Marco Rubio, 53 tuổi, cho vị trí ngoại trưởng. Nếu được quốc hội phê chuẩn, ông Rubio sẽ trở thành người gốc Latinh đầu tiên giữ chức vụ nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ. "Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ mang lại hòa bình thông qua sức mạnh và luôn đặt lợi ích của người Mỹ và nước Mỹ lên trên hết", ông Rubio cam kết sau khi được đề cử. Ông Rubio và ông Trump từng là đối thủ của nhau khi cùng chạy đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2016. Sau khi nỗ lực chạy đua bất thành, ông Rubio quay sang ủng hộ ông Trump. Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng, 44 tuổi Ông Pete Hegseth (Ảnh: Getty). Trong khi tin tưởng giao trọng trách đối ngoại cho Thượng nghị sĩ Rubio, ông Trump cũng đặt niềm tin vào đội ngũ an ninh trẻ tuổi. Một ngày trước đó, Tổng thống đắc cử đề cử ông Pete Hegseth, 44 tuổi, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Hegseth vốn là người dẫn chương trình Fox & Friends Weekend của Fox News và là cựu binh Mỹ từng tham gia hoạt động ở Iraq, Afghanistan, Vịnh Guantanamo. Ông có bằng tốt nghiệp đại học Princeton và Harvard. Việc ông Hegseth được chọn cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng khá bất ngờ bởi vì ban đầu ông không nằm trong số những người được đội ngũ của ông Trump đánh giá cao cho vị trí này. Ông Hegseth không có kinh nghiệm về quản lý quốc phòng. Lựa chọn này của ông Trump trái ngược với ở nhiệm kỳ đầu khi ông đề cử nhân vật kỳ cựu như tướng James Mattis và Mark Esper lãnh đạo Lầu Năm Góc. Theo Reuters, nếu ông Hegseth được Thượng viện phê chuẩn, ông có thể thực hiện tốt tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là loại bỏ các tướng lĩnh trong quân đội mà ông cáo buộc theo đuổi các chính sách tiến bộ về sự đa dạng trong hàng ngũ. 2 tỷ phú doanh nhân và cơ quan mới hoàn toàn Tỷ phú Elon Musk và Vivek Ramaswamy (Ảnh: AFP). Ngoài những nhân sự trẻ, nội các sắp tới của ông Trump còn thu hút sự chú ý với sự ra đời của một cơ quan hoàn toàn mới có tên gọi "Bộ Hiệu quả Chính phủ". Bộ này sẽ được dẫn dắt bởi 2 tỷ phú doanh nhân gồm Elon Musk (53 tuổi) và Vivek Ramaswamy (39 tuổi). Tuy không có kinh nghiệm chính trường, nhưng ông Musk và ông Ramaswamy được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền của Tổng thống đắc cử Trump giải quyết tình trạng quan liêu của chính phủ bằng cách cắt giảm các quy định không cần thiết, giảm chi tiêu lãng phí và tái cơ cấu các cơ quan liên bang. Theo ông Trump, điều này rất quan trọng đối với chính sách "Nước Mỹ trên hết". Ứng viên Bộ trưởng Tư pháp, 42 tuổi Ông Matt Gaetz (Ảnh: CQ). Ông Trump cho biết đã đề cử ông Matt Gaetz cho chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. "Ít có vấn đề nào ở Mỹ quan trọng hơn việc chấm dứt việc vũ khí hóa hệ thống tư pháp của chúng ta", Tổng thống đắc cử cho biết trong một tuyên bố khi lựa chọn nhà lập pháp người Florida. Những người thân cận của ông Trump mô tả Bộ trưởng Tư pháp là chức vụ quan trọng nhất trong chính quyền chỉ sau chính ông Trump. Ông Gaetz, 42 tuổi, là người ủng hộ trung thành của ông Trump. Ông ủng hộ cáo buộc của ông Trump rằng kết quả cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận. Năm ngoái, ông đã trở thành nghị sĩ Mỹ làm được điều chưa từng có trong lịch sử khi lật đổ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Ứng viên Giám đốc tình báo quốc gia, 43 tuổi Bà Tulsi Gabbard (Ảnh: AFP). Ông Trump đã đề cử bà Tulsi Gabbard, cựu đại diện của đảng Dân chủ và là người từng chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden, làm Giám đốc Tình báo Quốc gia. Bà Gabbard rời Đảng Dân chủ vào năm 2022 để trở thành một người trung lập. Bà có ít kinh nghiệm trực tiếp về công tác tình báo. Ứng viên cho các vị trí an ninh quốc gia, 44 tuổi Ông Kash Patel là cựu nhân viên của Hạ viện Cộng hòa, từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong cộng đồng quốc phòng và tình báo trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Ông Patel thường xuyên xuất hiện trên đường đua vận động tranh cử để tập hợp sự ủng hộ cho ông Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ông Patel, 44 tuổi, được coi là người trung thành tuyệt đối với Tổng thống. Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, 40 tuổi Ông Trump ngày 11/11 thông báo bà Elise Stefanik, một nữ nghị sĩ Cộng hòa và là người ủng hộ trung thành, sẽ trở thành đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. Bà Stefanik, 40 tuổi, đại diện của tiểu bang New York và là chủ tịch hội nghị Cộng hòa tại Hạ viện, đã đảm nhận vị trí lãnh đạo tại Hạ viện vào năm 2021. Bà Stefanik sẽ đến Liên hợp quốc sau những lời hứa của ông Trump về việc chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine và cuộc chiến của Israel ở Gaza. Lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, 44 tuổi Ông Trump ngày 11/11 lựa chọn ông Lee Zeldin, một cựu nghị sĩ của tiểu bang New York, làm lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường. Ông Zeldin, 44 tuổi, một đồng minh trung thành của Trump, đã phục vụ tại quốc hội từ năm 2015 đến năm 2023. Năm 2022, ông thua trong cuộc đua giành chức thống đốc New York trước ứng cử viên đảng Dân chủ đương nhiệm Kathy Hochul. Ông Trump đã hứa sẽ cải tổ chính sách năng lượng của Mỹ, với mục đích tối đa hóa sản lượng dầu khí bằng cách bãi bỏ các quy định và đẩy nhanh quá trình cấp phép. Cố vấn an ninh quốc gia, 50 tuổi Ông Trump cho biết ông đã chọn ông Mike Waltz, một đại diện của đảng Cộng hòa, làm cố vấn an ninh quốc gia. Ông Waltz, 50 tuổi, là một cựu binh Mũ nồi xanh của Lục quân Mỹ. Ông cũng từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia với tư cách là một đại tá, từng lên tiếng về việc Mỹ phải sẵn sàng cho một cuộc xung đột tiềm ẩn trong khu vực. Cố vấn an ninh quốc gia là một vai trò quan trọng, không yêu cầu sự xác nhận của Thượng viện. Ông Waltz sẽ chịu trách nhiệm tóm tắt cho ông Trump về các vấn đề an ninh quốc gia quan trọng và phối hợp với các cơ quan khác nhau. Ông Waltz từng công khai ca ngợi quan điểm chính sách đối ngoại của Trump. Ứng viên Bộ trưởng An ninh Nội địa, 52 tuổi Bà Kristi Noem, Thống đốc South Dakota, đã được chọn làm Bộ trưởng An ninh Nội địa. Bà Noem, 52 tuổi, từng được coi là ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng của ông Trump. Bà là thống đốc South Dakota trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Bộ An ninh Nội địa chịu trách nhiệm về mọi thứ, từ bảo vệ biên giới và vấn đề nhập cư đến ứng phó thảm họa và Cơ quan Mật vụ Mỹ. Những nhân vật trẻ tuổi này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho nhiệm kỳ hai của ông Trump.