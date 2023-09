Nỗi buồn phố giáp ranh

Bà chủ 161 phố Vọng, thuê được mấy mét vuông chỉ đủ ngồi, vẫn kéo mái che bán giải khát đủ loại; nuôi thêm đàn chó, mèo. Con thả rong, con xích ngồi trên yên xe máy như là sự trêu ngươi, thách thức? Có người hỏi: đây là “trại” thú cưng hay hiểm họa giăng bẩy người qua đường?

Không thua kém, Ngọc Lâm mô tô bên cạnh treo 2 mái vẩy, thêm ô che nắng, che mưa, treo biển sửa chữa, mua xe máy cũ, nhưng suốt ngày chặn cả góc ngã tư rửa xe, nước bắn tung tóe bất chấp người qua lại. Tội nghiệp cho vợ chồng anh thợ khóa, suốt ngày ngồi nép mình dưới gốc cây, biển báo chỉ đường, bị “tra tấn” đủ thứ ô nhiễm.

Nếu ở đoạn đầu phố Vọng “loạn” bến cóc, xe dù, thì ở đây “loạn” cửa hàng rửa xe. Chỉ hơn 50 mét, có tới 3 cửa hàng rửa xe. Ngoài Ngọc Lâm mô tô, còn có Ngọc Tăng mô tô, 177 phố Vọng và một cửa hàng mới chuyển đi nơi khác (vì chủ nhân bán nhà). Cả 3 cửa hàng đều chặn hè phố làm nơi hành nghề; gây ô nhiễm môi trường, đẩy người đi bộ xuống đường, trong khi đồn công an Đồng Tâm 261, Phương Liệt 128 phố Vọng quá gần, ngày ngày xe tuần tra vẫn ngang qua phố.

Theo kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố, giai đoạn 3 đã được 7 tháng, nhưng phố Vọng như chưa hề có cuộc ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về: trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Ngược lại, “3 trật tự” đã và đang bị “bung, toang” hơn bao giờ hết. Phải chăng vì phố giáp ranh ?

Năm 2022, qua thông tin của dân, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã đến kiểm tra công ty TNHH GHS thuê nhà số 5, trong ngõ cụt 128 Phố Vọng làm trường học, giữa khu dân cư đông đúc, chật, hẹp. Một ngày GHS dạy nhiều ca. Trong đó, 2 ca: 18h và 20h đông nhất, tập trung hàng chục, thậm chí cả trăm học sinh.

Qua kiểm tra, vì sự an toàn PCCC, nhà chức trách buộc công ty GHS phải làm cầu thang thoát hiểm cho căn nhà ống 4 tầng, không được để xe máy dọc hai bên ngõ hẹp để người, phương tiện của dân và nhà chức trách có đường vào - ra khi cấp thiết. Theo lệnh, công ty GHS đã làm cầu thang thoát hiểm.

“Xe Việt” nối nhau đón khách giữa phố Vọng

Còn hàng chục, hàng trăm xe máy lâu nay mẹ con Liên - Hà (bán cháo đầu ngõ) tự nhận trông giữ, chuyển đi đâu? Không thể bỏ miếng bánh béo bở, chủ nhân tìm cách “liên kết, chung chi”- cùng các nhà đối diện ngõ 128.

Từ đó, đoạn vỉa hè từ số nhà 181 đến 193, từ 18 giờ trở đi bị chặn lại thành bãi trông xe. Chưa đủ, xe còn xếp tràn xuống lòng đường. Vài tháng nay xe còn để bao quanh bốt điện - vỉa hè đồn công an Phương Liệt; nhiều chiếc đã “mon men” xếp vào ngõ 128 bị cảnh sát PCCC cấm để xe.

Một người dân ở ngõ 229 bức xúc, khi đi qua vỉa hè không còn nơi đi bộ như lâu nay. Lập tức chủ nhân lên giọng, đáp trả, gọi ngay con trai ra định gây sự. May có bà con dân phố can ngăn, tránh được cuộc ẩu đả. Điều rất đáng quan tâm, giữa những ngày cả Hà Nội đang ra quân dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chuyện lại xẩy ra trên đất Đồng Tâm, cách đồn công an phường khoảng 100 mét và gần đối diện với đồn công an phường Phương Liệt?

Nơi đuổi, nơi cho phép? Dân không hiểu nổi? Hỏi chủ nhân: nhà trong ngõ, sao lại được ra phố chặn vỉa hè tự tung, tự tác trông xe? Trả lời: được nhà chức trách khu vực “bật mí”, ngày không được để xe vì nhiều đoàn kiểm tra, tối cho để nhưng phải nộp thuế. Ra thế! Chuyện không có gì mới - kẻ chống lưng (?) Câu hỏi được đặt ra: Có hay không sự thỏa hiệp với sai phạm trên vỉa hè và cả phố Vọng?

Đâu rồi “3 rõ” ?

10 năm, 5 lần “phố nhỏ, ngõ nhỏ” cùng phường, quận ra quân, đến nay vẫn lúng túng trong tổ chức quản lý, dẫn tới hệ lụy: không chỉ vỉa hè mà bộ mặt cả phố Vọng trở nên nhếch nhác, lộn xộn và thành lãnh địa cho những kẻ trục lợi. Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy - nguyên Giám đốc nhà xuất bản Giao thông - Vận tải, lý giải về thực tế nhiều chiến dịch dẹp loạn vỉa hè sớm về con số 0, các đô thị nhanh thất bại vì nguồn lợi từ hoạt động kinh tế trên vỉa hè rất lớn, tiền chảy vào túi các tổ chức, cá nhân riêng lẻ.

Cách đây 4 năm (30/8/2019), trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ông Đặng Huy Đông - nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã cho rằng: “Họ (hộ kinh doanh) đang phải nuôi cả bộ máy chính quyền địa phương, nuôi rất lớn”.