Nội bộ Man City có biến, HLV Pep Guardiola sẽ ra đi?

Giám đốc thể thao Txiki Begiristain sẽ rời Man City vào cuối mùa giải này. Điều này có thể tác động lớn tới HLV Pep Guardiola. Giám đốc thể thao Txiki Begiristain gia nhập Man City vào tháng 10/2012. Trước đó, ông từng có 7 năm làm Giám đốc bóng đá ở Barcelona (2003-2010). Tại Man City, ông Txiki Begiristain đảm nhiệm vai trò Giám đốc thể thao. Giám đốc thể thao Txiki Begiristain (phải) muốn rời khỏi Man City vào cuối mùa giải này để nghỉ hưu (Ảnh: Man City). Với chiến lược bài bản, ông đã góp phần xây dựng Man City trở thành thế lực ở giải Ngoại hạng Anh. Trong 12 năm thời Txiki Begiristain, Man "xanh" đã giành 7 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 chức vô địch Champions League, 3 FA Cup, 6 cúp Liên đoàn Anh, 3 siêu cúp Anh, 1 siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup. Man City chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng nhiều tờ báo ở Anh khẳng định Txiki Begiristain sẽ chia tay Man "xanh" vào cuối mùa. Lý do là bởi ông muốn nghỉ hưu khi bước sang tuổi 60. Quyết định này ảnh hưởng lớn tới tương lai của HLV Pep Guardiola, người sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2025. Nói vậy bởi lẽ, HLV Pep Guardiola được biết đến với mối quan hệ thân thiết với Txiki Begiristain. Trong quá khứ, hai người từng là đồng đội và cộng sự ở Barcelona. Chính Txiki Begiristain là người đã tiến cử HLV Pep Guardiola dẫn dắt Barcelona vào năm 2008 (khi ấy ông còn là HLV đội trẻ Barcelona). Pep Guardiola là cộng sự thân thiết của Txiki Begiristain (Ảnh: Getty). Sau đó, tới năm 2016, Txiki Begiristain lại một lần nữa mời HLV Pep Guardiola về dẫn dắt Man City. HLV người Tây Ban Nha từng chia sẻ rằng nếu ở thời điểm đó, Txiki Begiristain làm việc ở Chelsea thì ông sẽ tự tay nộp đơn ứng cử vào ghế nóng của The Blues. Bộ đôi này thân thiết tới mức họ thường cùng nhau ăn sáng để thảo luận về chiến lược thể thao cũng như vấn đề tuyển dụng của The Citizens. Họ cùng nhau xây dựng nên đội hình Man City thống trị tuyệt đối bóng đá Anh. Hợp đồng của HLV Pep Guardiola sẽ hết hạn vào năm 2025. HLV người Tây Ban Nha vẫn còn nhiều vấn đề lăn tăn và chưa muốn ký thêm hợp đồng với Man City. Sự ra đi của Txiki Begiristain hoàn toàn có thể là yếu tố thúc đẩy Pep Guardiola rời Etihad.