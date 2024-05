Nội bộ lục đục của nhà phát triển ChatGPT

Trước đó, ngày 14/5, hai lãnh đạo của OpenAI, bao gồm nhà đồng sáng lập Ilya Sutskever và Jan Leike, tuyên bố rời khỏi công ty. Hôm 17/5, Leike chia sẻ phần nào về quyết định của mình. Ông viết: “Tôi gia nhập vì nghĩ rằng OpenAI là nơi tốt nhất thế giới để nghiên cứu. Tuy nhiên, tôi bất đồng với ban lãnh đạo OpenAI về ưu tiên cốt lõi trong một khoảng thời gian cho đến khi tới điểm giới hạn”. Ông tin rằng công ty cần nhiều nguồn lực hơn cho an toàn, kiểm soát, chuẩn bị và tác động xã hội của AI.

“Những vấn đề này tương đối khó giải quyết và tôi lo ngại chúng tôi không đi theo đúng hướng để làm được điều đó. Vài tháng qua, chúng tôi phải chèo lái trong cơn gió chướng. Đôi khi chúng tôi vật lộn với nguồn lực máy tính và ngày càng khó để thực hiện nghiên cứu”.

Ông bổ sung OpenAI cần phải trở thành “công ty AGI đặt an toàn lên hàng đầu”. “Xây dựng những cỗ máy thông minh hơn con người là một nỗ lực nguy hiểm. OpenAI đang gánh vác trách nhiệm to lớn cho toàn nhân loại. Nhưng trong những năm qua, văn hóa và quy trình an toàn đã lùi lại phía sau nhường chỗ cho các sản phẩm hào nhoáng”.