Nơi bẩn nhất trên máy bay

Không khí trong cabin khá an toàn nhưng vẫn có thể tàn phá làn da của bạn. Hầu hết các máy bay đều sử dụng bộ lọc như ở bệnh viện và luân chuyển không khí từ trên xuống dưới, giúp giảm lượng vi khuẩn.

Theo The List, nhà vệ sinh được làm sạch nhưng không khử trùng giữa các chuyến bay. Do đó, bạn hãy nhớ vệ sinh tay sau khi chạm vào tay nắm cửa, tựa đầu, dây an toàn và các bề mặt tiếp xúc khác để bảo đảmsức khỏe. Dùng khăn lau để khử trùng màn hình cảm ứng, lau bàn gập trước và sau khi ăn.

Theo một nghiên cứu trước đây của CBC, bàn gập cũng nằm trong các vị trí bẩn nhất trên máy bay. Các nhà phân tích đã thu thập 100 mẫu từ nhiều bề mặt khác nhau trên 18 chuyến bay giữa Ottawa và Montreal (Canada) của 3 hãng hàng không. Họ ghi nhận nấm men và nấm mốc có ở phần lớn các chuyến bay.

Theo Insider, một lý do cho sự tồn tại của nhiều vi khuẩn trên máy bay là các nhân viên hàng không quá vội vàng khi làm vệ sinh giữa các chuyến. Nhiều tiếp viên và đại diện dịch vụ khách hàng thừa nhận trách nhiệm và cho rằng “không có đủ thời gian để khử trùng toàn bộ máy bay đúng cách”.