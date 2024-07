Nỗi ám ảnh về khẩu súng nhắm bắn ông Trump

“Tôi nghe nói chiếc ghim nhỏ mà tôi đưa ra tại Hạ viện đã kích động một số đồng nghiệp thuộc đảng Dân chủ. Tôi đưa nó ra để nhắc nhở mọi người về Tu chính án thứ 2 của Hiến pháp Mỹ, và tầm quan trọng của nó trong việc bảo vệ các quyền tự do của chúng ta”, ông Clyde nói trong một video vào thời điểm đó.

Ông Lindsay Nichols, Giám đốc chính sách tại Trung tâm Luật Giffords, nơi thúc đẩy các quy định về súng, từng chia sẻ với NBC vào năm 2023 rằng, “đây là một loại vũ khí chiến tranh thực sự, và chỉ phù hợp với những người lính hoạt động trong vùng chiến sự. Khả năng giết chết nhiều người một cách nhanh chóng của loại súng này là lý do vì sao chúng tôi muốn nó bị cấm”.

Còn theo ông Cameron McWhirter, nhà báo kiêm đồng tác giả cuốn sách “American Gun: The True Story of the AR-15”, súng trường AR-15 đã chiếm một vị trí quan trọng trong nhận thức của người dân Mỹ.

“Khẩu súng này đã trở thành một biểu tượng mà mọi người đang tập trung vào,” ông McWhirter nói với tờ Guardian vào tháng 11/2023.