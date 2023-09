Nổ súng trong đêm, 1 cảnh sát và 2 người dân bị thương

Bất ngờ, có 4-5 tiếng súng nổ làm chiến sĩ công an D. bị thương do đạn bắn vào vùng thái dương trái; anh L. bị bắn vào tay trái và anh C. bị bắn vào miệng.

Rất may, những người có mặt cùng nạn nhân đã khống chế Nguyễn Phan T. và lấy được khẩu súng bằng kim loại dạng súng côn màu đen.

Anh L. và anh C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa, còn anh T. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Riêng chiến sĩ Công an phường Hải Hòa đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).