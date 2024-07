Nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử, ông Trump bị thương

Theo Công tố viên quận Butler Richard Goldinger, một khán giả và tay súng đã chết sau vụ nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Pennsylvania.

Công tố viên cũng cho biết ông Trump vẫn ổn và đã bị Mật vụ Mỹ hộ tống rời đi. Quan chức này cho biết một khán giả thứ hai đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Công tố viên Goldinger nói rằng ông không biết liệu kẻ nổ súng thiệt mạng vì vết thương do tự sát hay bị bắn trong vụ việc.

Cảnh sát New York tăng cường tuần tra tại Tháp Trump

Sở cảnh sát thành phố New York đang tăng cường tuần tra tại Tháp Trump và các địa điểm nhạy cảm khác sau khi cựu Tổng thống Donald Trump bị thương trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania.

Theo người phát ngôn của Thị trưởng thành phố New York Eric Adams, thị trưởng đã được thông báo tóm tắt về vụ việc. Cảnh sát New York cũng sẽ tăng cường an ninh tại 40 Phố Wall, Quảng trường Foley và Tòa thị chính.

Tháp Trump ở Manhattan hiện nằm dưới sự giám sát của cảnh sát New York, mặc dù ông Trump hiếm khi đến thăm nơi ở cũ của mình. Trong nhiều năm qua, Tháp Trump là nơi tụ tập của những người ủng hộ và phản đối cựu tổng thống.