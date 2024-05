Nợ lớn, lãi mỏng, 'vua đào hầm' Đèo Cả lấy đâu tỷ USD làm 400km cao tốc?

So với cuối năm 2023, tình hình tài chính đã tích cực hơn nhưng nợ ngắn hạn vẫn gấp hơn 1,9 lần so với tài sản ngắn hạn. Hệ số thanh toán tạm thời (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) ở mức 0,52 lần, tốt hơn so với mức 0,37 lần vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, hệ số này nhỏ hơn 1 cho thấy khả năng trả nợ yếu. Doanh nghiệp gặp khó trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn. Tình hình này đã kéo dài từ năm 2016.

Hầm xuyên núi lớn nhất Quảng Ninh - công trình do Tập đoàn Đèo Cả thực hiện, đi vào hoạt động từ đầu năm 2022. Ảnh: Deoca

Trong số nợ, HHV vay và nợ tài chính gần 20.100 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ vay ngân hàng và một phần nhỏ gần 2,8 tỷ đồng vay nợ công nhân viên. HHV vay nợ ngắn hạn VietinBank 872 tỷ đồng, VietABank gần 40 tỷ đồng... HHV cũng vay nợ thời hạn trên 5 năm hơn 19.125 tỷ đồng từ VietinBank và VietABank. Lợi nhuận sau thuế quý I/2024 tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng cũng chỉ đạt gần 114 tỷ đồng.

Theo giải trình, hầu hết khoản nợ dài hạn lớn được HHV vay 16-26 năm đảm bảo bằng quyền thu phí các dự án BOT. Nhiều dự án đã đi vào vận hành khai thác, nguồn thu phí ổn định, không ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp.

Theo tài liệu họp ĐHCĐ năm 2024, HHV dự kiến tiếp tục bổ sung vốn chủ sở hữu vào dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Hải Vân, Cù Mông) và dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Bảo Lộc - Liên Khương, TP.HCM - Chơn Thành... mỗi dự án quy mô vài chục tỷ đồng.

HHV cũng xin tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm gần 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành gần 20,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức, chào bán riêng lẻ gần 73,5 triệu cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu gần 75,9 triệu cổ phiếu.

Trên thực tế, việc vay vốn ngân hàng cho đầu tư theo hình thức PPP rất khó khăn và lãi suất cao. Để có nhiều tỷ USD cho hoạt động đầu tư trong thời gian tới không phải là điều dễ dàng với Tập đoàn Đèo Cả; phụ thuộc vào uy tín, những thành công và việc đa dạng các nguồn huy động vốn.

Việc huy động các nhà đầu tư chiến lược, cổ đông trong ngoài nước cùng tham gia đầu tư vào HHV, tạo ra hệ sinh thái của nhiều hộp, nhiều ngăn tài chính... là chiến lược phù hợp. Gần đây, Pyn Elite Fund đã mua trọn 7 triệu cổ phiếu "ế" của Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) với giá đắt hơn bán cho cổ đông hiện hữu.