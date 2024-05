Ninh Thuận cử công an ra Hà Nội gặp nữ du khách bị đánh ở bãi Kinh

Công an huyện Ninh Hải đã triệu tập Phạm Đình Dương (ngụ tại Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), nhân viên đội cho thuê mô tô nước tự phát tại bờ biển bãi Kinh cùng một số người liên quan để xác minh sự việc.

Sở cũng đã liên hệ thăm hỏi, động viên và có thư xin lỗi đến chị Linh; đồng thời cơ quan này đề nghị chị phối hợp với Công an huyện Ninh Hải để xử lý vụ việc. Ngày 7/5, Công an huyện Ninh Hải đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị Linh tại Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội).