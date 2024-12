Nhược điểm của ô tô màu trắng người mua nên biết

Màu trắng mang lại vẻ đẹp trẻ trung, thanh lịch cho ô tô nhưng cũng có nhiều nhược điểm mà chủ xe cần cân nhắc trước khi quyết định mua. Dễ bị bẩn Ô tô màu trắng trông sáng hơn các màu khác nhưng điều này cũng khiến các vết bẩn khác màu dễ nhận thấy hơn so với các màu sơn khác. Theo đó, chủ xe phải vệ sinh xe thường xuyên hơn bình thường để xe luôn sáng bóng. Nhanh xuống màu Theo thời gian, ô tô trắng sẽ nhanh xuống màu hơn so với các màu khác. Tùy theo điều kiện sử dụng, nhưng thông thường sau khoảng 3 - 4 năm đầu, màu xe bắt đầu ố dần, nhất là ô tô thường xuyên đỗ ngoài trời nắng. Ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp kết hợp các yếu tố môi trường khiến sơn xe chuyển sang ố vàng nhanh hơn. Xe màu trắng được nhiều người chọn vì sự trẻ trung, thanh lịch. (Ảnh minh họa) Giá cao hơn màu khác Nhiều mẫu xe cùng một phiên bản giống nhau nhưng xe màu trắng có giá bán cao hơn màu khác. Nhiều người cho rằng do khách hàng ưa chuộng màu trắng hơn nên dẫn tới giá chênh lệch nhau. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng việc sơn màu trắng ngọc trai hoặc ánh kim có giá nguyên liệu vào cao và đòi hỏi công nghệ sơn hiện đại hơn. Khó sơn lại Nếu không may bị xước buộc phải sơn lại, xe màu trắng dễ để lộ các điểm sơn vá hơn màu khác, đặc biệt là khi ra ánh sáng. Theo các chuyên gia về sơn ô tô, xe màu trắng ngọc trai khó khôi phục lại như màu ban đầu và chi phí sơn cũng cao nhất. Dễ bị "đụng hàng" Màu trắng được nhiều người ưa chuộng đồng nghĩa với việc xe dễ bị "đụng hàng". Những khách hàng có cá tính riêng, thích bản sắc riêng chắc chắn sẽ không thích xe của mình giống với xe của nhiều người khác chạy trên đường. Minh Phương(tổng hợp)