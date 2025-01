Dầu nhớt giúp bôi trơn động cơ, đảm bảo xe luôn vận hành ổn định, nhưng theo thời gian dầu nhớt bị biến chất. Dầu nhớt động cơ có nhiệm vụ bôi trơn, giảm tối đa ma sát giữa các thành phần bên trong xe. Tuy nhiên, tuổi thọ dầu nhớt động cơ có hạn, nếu không thay mới, dầu nhớt động cơ sẽ mất dần tính năng, khiến xe vận hành kém hiệu quả. Sau đây là những yếu tố làm giảm tuổi thọ dầu nhớt động cơ ô tô, tài xế cần biết: Sự oxy hóa Khi ô tô hoạt động, dầu nhớt tiếp xúc với oxy trong không khí, gây ra phản ứng hóa học. Điều này dẫn tới sự biến đổi của các tính chất vốn có ban đầu. Đây là nguyên nhân lớn làm giảm chất lượng của dầu nhớt. Nếu quá trình oxy hóa ở mức đủ sâu sẽ sẽ kết tụ nhiều cặn bẩn trong đường ống dẫn. Các cặn bẩn này làm giảm khả năng bôi trơn của dầu nhớt, dẫn đến hỏng động cơ. Sự oxy hóa làm giảm khả năng bôi trơn của dầu nhớt động cơ ô tô. (Ảnh minh họa) Nhiễm bẩn do tạp chất Sau một thời gian sử dụng, dầu nhớt bị nhiễm bẩn do các tạp chất tích tụ. Các tạp chất này có thể là các hạt kim loại hình thành do ma sát giữa các chi tiết trong động cơ hoặc cát bụi trong không khí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm suy giảm tính năng của dầu nhớt động cơ ô tô. Sự phân hủy nhiệt Sự phân hủy nhiệt xảy ra khi dầu nhớt tiếp xúc với các phân tử nhiệt độ cao khi hoạt động. Bên cạnh đó, dầu nhớt còn chịu sự đốt nóng cục bộ với nhiệt lượng lớn. Khi đó, dầu dễ bị phân hủy nếu gặp nhiệt độ cao. Dầu nhớt bị loãng Ngoài nhiện vụ bôi trơn, tản nhiệt, dầu nhớt còn có tác dụng làm kín khe hở bằng một lớp màng dầu mỏng ở thành xi-lanh để ngăn không cho khí chảy từ xi-lanh lọt xuống hộp trục khuỷu. Nhiên liệu đưa vào động cơ tạo thành các hạt không khí, hơi hoặc giọt dạng sương mù, đọng trên thành xi-lanh và lẫn vào dầu. Sự trộn lẫn này có thể làm giảm độ nhớt. Do vậy, người dùng nên thay dầu nhớt động cơ ô tô theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, người dùng nên chú ý tới màu sắc và độ nhờn của dầu nhớt. Nếu dầu có màu đen, phải thay mới luôn để kéo dài tuổi thọ cho động cơ. Nếu dầu nhớt màu da cam thì chưa cần thay mới. Minh Phương(tổng hợp)