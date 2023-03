Những xe nào được nới chu kỳ đăng kiểm?

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 22/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thông tư 02 không có điều kiện chuyển tiếp hay giá trị hồi tố. Vì thế, xe chưa đến hạn kiểm định vẫn tiếp tục đăng kiểm theo chu kỳ hiện tại.

Khi đăng kiểm chu kỳ tiếp theo, chủ phương tiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận và tem kiểm định với chu kỳ mới nếu đạt tiêu chuẩn.

Đồng thời lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam chia sẻ, khó thực thi việc hồi tố do rất nhiều kiểm định viên đã bị khởi tố. Do đó, những xe đã đăng kiểm do lực lượng đăng kiểm cũ thực thi thì các đăng kiểm viên mới không thể chịu trách nhiệm.