Những vụ bỏ quên học sinh thương tâm trên xe đưa đón

May mắn thay, do tài xế mở cửa kính ở ghế lái và đỗ xe dưới bóng cây nên cháu bé thoát nạn. Sự việc xảy ra tại Tiên Du, Bắc Ninh. Cháu bé được xác định là học sinh của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí.

Được biết, cháu đi học mầm non sáng 13/9/2019 bằng xe đưa đón của trường, sau khoảng 7 tiếng, gia đình nhận được điện thoại đề nghị tới đón trẻ.

Cháu được chuyển đi cấp cứu tại địa phương, sau đó đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốc nhiệt, hoảng loạn, sốt, hạ đường huyết, mất nước.

Nguyên nhân tài xế (cũng là chồng của chủ cơ sở giáo mầm non Đồ Rê Mí) để quên cháu trên ô tô. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, cơ sở giáo dục này đã bị đóng cửa.

Tháng 9/2020, do cô giáo phụ trách xe và tài xế chủ quan, bỏ qua việc đi xuống cuối xe để kiểm tra nên đã bỏ quên một học sinh lớp 3 của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) trên xe đưa đón.

Học sinh này đã tự mở cửa xe để đi vào trường (do đã được nhà trường hướng dẫn cách thoát hiểm trên ô tô từ bên trong).

Học sinh này vào lớp trước giờ giáo viên chủ nhiệm điểm danh sĩ số và học bình thường nên nhà trường không phát hiện ra.

Khoảng 17h cùng ngày, khi biết sự việc, nhà trường đã họp khẩn, rà soát quy trình, kiểm tra camera ở thời điểm xe đến trường.

Sau khi rà soát, trích xuất camera cho thấy, cô giáo theo xe và tài xế đã bỏ qua bước xuống cuối xe kiểm tra theo quy định.