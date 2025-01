Những vụ án đau lòng

Thời gian qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước nhiều vụ án đau lòng khi những đứa con vốn được kỳ vọng sẽ là chỗ dựa cho cha mẹ lúc tuổi già, lại trở thành thủ phạm gây ra cái chết thương tâm cho đấng sinh thành. Ảnh minh họa - Shutterstock Ngày 6/9/2024, Nguyễn Anh K. - ở quận Phú Nhuận - đã bị Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm về tội giết người. Lý lịch của K. thuộc dạng “cực phẩm”: du học sinh từ Singapore về; cha là tiến sĩ, giảng viên đại học, còn mẹ là người có địa vị cao trong xã hội. Theo cáo trạng, cha mẹ của K. ly hôn. K. sống với cha là ông N.V.B. - 72 tuổi, trong căn nhà 3 tầng ở quận Phú Nhuận, TPHCM. K. vốn là con cưng, được gia đình kỳ vọng. Sau khi du học về, K. chưa có công việc ổn định, sống dựa vào sự hỗ trợ của cha mẹ. Ngày 27/5/2022, K. hỏi cha giấy tờ nhà để ở đâu. Ông B. không trả lời. K. nghi ngờ cha đã thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng để lấy tiền đầu tư đất, nên ép ông mở két sắt tìm giấy tờ. Tìm không thấy, K. tức giận nhốt cha vào một căn phòng ở tầng 2, khóa trái cửa, tịch thu điện thoại. K. nhốt cha 9 ngày (từ ngày 27/5 - 6/6/2022). Mỗi ngày, K. dùng roi mây và những vật dụng bằng kim loại đánh đập cha, ép khai chỗ cất giấy tờ nhà. Ngoài ra, K. còn bắt cha chuyển hơn 190 triệu đồng vào tài khoản. Đến sáng 6/6/2022, K. thấy cha đuối sức nên cho ông uống thuốc giảm đau rồi bỏ đi. Đến lúc K. quay về, người cha đã nguy kịch, một lúc sau thì tắt thở. K. lấy mền trùm lên người cha, rồi gom vàng ra ngoài thuê khách sạn ở. Lúc bị công an bắt giữ (ngày 7/6/2022), K. khai lý do sát hại cha là do xin tiền tiêu xài mà cha không cho. K. đã bị tòa kết án tử hình. Trước đó 2 tháng, bị cáo Lê Văn V. - 35 tuổi, ở quận 12 - bị tuyên án tử hình tại Tòa án nhân dân TPHCM vì hành vi giết mẹ. Sáng 30/3/2023, khi V. đi chơi về nhà thì thấy bà Phan Thị Mỹ N. - 56 tuổi, mẹ ruột V. - đang ngồi may gia công cùng con gái. Dù không ai đả động đến V., nhưng V. nhớ lại chuyện mẹ hay cằn nhằn, la mắng vì V. không đi tìm việc làm nên sinh tức giận. V. xuống bếp lấy dao rồi chém 2 nhát vào cổ mẹ ruột khiến bà tử vong tại chỗ. Em gái của V. sợ hãi, chạy qua hàng xóm kêu cứu và báo công an. Sau đó, V. cầm 2 con dao đi tìm giết cha, nhưng công an đã kịp bắt giữ kẻ sát nhân máu lạnh. Vụ án giết cha mẹ của Nguyễn Anh K. và Lê Văn V. là những ví dụ điển hình, phơi bày một thực trạng đáng báo động trong xã hội hiện nay: cha mẹ quá nuông chiều con từ nhỏ, khiến chúng trở nên ích kỷ, thiếu tự lập, quen dựa dẫm. Để góp phần ngăn ngừa những kết cục đau lòng, gia đình, nhà trường và xã hội cần chung tay giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thương, lòng hiếu thảo, ý thức tự lập, qua đó giúp con em trở thành những người sống có khát vọng và trách nhiệm. Thùy Dương