Dưới đây là một số vị trí trong nhà bạn không nên đặt kéo để tránh những tai nạn không đáng có, đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong gia đình. Chiếc kéo vô cùng tiện dụng và hữu ích, giúp chúng ta giải quyết bao nhiêu việc trong nhà, từ cắt giấy, bìa đến tỉa cây, làm đồ thủ công hay nấu nướng... nhưng cũng có thể gây thương tích nguy hiểm cho các thành viên gia đình. Do đó, đây là dụng cụ không được để tùy tiện mà cần được đặt đúng chỗ. Những vị trí trong nhà không nên đặt kéo Vị trí đặt kéo trong nhà là vấn đề không nên coi thường, vì nó tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Nếu đặt không đúng nơi, kéo có thể gây nguy hiểm cho con người, nhất là trẻ em, người già hoặc những thành viên trong gia đình có tính thiếu cẩn thận.

Bạn nên biết những vị trí trong nhà không nên đặt kéo. (Ảnh: The Spruce) Dưới đây là các vị trí trong nhà không nên đặt kéo: Bàn học của trẻ em Đối với trẻ em, kéo có thể là đồ chơi thú vị, đồng thời cũng là một vật dụng nguy hiểm, vì vậy đừng đặt món đồ này trên bàn học. Trẻ em thường có tính tò mò, hiếu động và chưa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của các vật sắc nhọn. Khi thấy kéo trên bàn, chúng có thể lấy để chơi, nghịch mà không có sự giám sát của người lớn, có nguy cơ cắt vào tay, chân hoặc đâm vào mắt. Đã có nhiều trường hợp trẻ em gây thương tích cho bản thân hoặc bạn bè khi chơi kéo. Để tránh những nguy hiểm tiềm tàng, bạn nên để kéo ở xa tầm với của trẻ. Nếu trẻ cần sử dụng kéo cho các hoạt động học tập hoặc thủ công, hãy chọn loại an toàn, được thiết kế đặc biệt cho trẻ em với đầu tròn và lưỡi không quá sắc. Ngoài ra, hãy giám sát trẻ trong quá trình sử dụng kéo. Phòng ngủ, đặc biệt là giường hoặc tủ đầu giường Phòng ngủ, đặc biệt là giường hoặc tủ đầu giường, là vị trí trong nhà không nên đặt kéo. Phòng ngủ là nơi thư giãn, nghỉ ngơi, nhưng nếu bạn không cẩn thận, những vật dụng sắc nhọn như kéo có thể gây ra tai nạn không đáng có. Nếu để kéo trên giường hoặc tủ đầu giường, trong lúc ngủ say, có thể bạn sẽ vô tình chạm phải kéo, gây ra chấn thương. Đặc biệt, với những người thường xuyên cử động nhiều trong khi ngủ, việc kéo bị rơi hoặc di chuyển trên giường có thể tạo ra các tình huống nguy hiểm. Nếu cần sử dụng kéo trong phòng ngủ, bạn hãy cất ở nơi an toàn sau khi xong việc, tránh để chúng ở những nơi dễ tiếp cận. Lưu ý khi cất và dùng kéo trong phòng bếp Phòng bếp là nơi mọi người thường sử dụng kéo cho nhiều mục đích như cắt thực phẩm, mở túi đóng gói hoặc làm các công việc nội trợ khác. Tuy nhiên, nếu không bảo quản và sử dụng đúng cách, chúng có thể gây hại.

Kéo để trong phòng bếp nếu không được bảo quản đúng cách chúng có thể gây nguy hiểm và mất vệ sinh. (Ảnh: William Whiteley) Kéo trong bếp thường được sử dụng để cắt thực phẩm sống và chín. Nếu không được làm sạch và bảo quản đúng cách, kéo có thể trở thành nguồn lây nhiễm chéo, dẫn đến ngộ độc thực phẩm hoặc các vấn đề về sức khỏe khác. Chẳng hạn, bạn dùng kéo để cắt thịt sống, sau đó không làm sạch kỹ và tiếp tục sử dụng để cắt rau quả, khiến vi khuẩn từ thực phẩm sống có thể lây nhiễm sang thực phẩm chín. Nếu để kéo lẫn lộn với các dụng cụ nhà bếp khác mà không có biện pháp bảo quản an toàn, chẳng hạn như để chúng trong ngăn kéo mà không có khay chia hoặc bảo vệ, bạn có thể bị cắt vào tay khi không chú ý. Kéo cũng có thể bị rơi ra từ ngăn kéo hoặc kệ khi bạn đang tìm kiếm những vật dụng khác, gây nguy hiểm, đặc biệt nếu có trẻ em hoặc thú cưng trong nhà. Để đảm bảo an toàn, hãy luôn cất kéo trong ngăn kéo có khay chia hoặc giá đựng riêng biệt. Sau mỗi lần sử dụng, cần làm sạch kỹ lưỡng và lau khô để ngăn ngừa vi khuẩn phát triển. Nếu kéo không còn sắc bén hoặc bị hỏng, hãy thay thế ngay để đảm bảo an toàn và vệ sinh khi sử dụng trong nhà bếp. Theo VTC news