Những trang bị an toàn trên ô tô, bảo vệ tài xế và những người đi đường

Khi xảy ra va chạm, tùy vào mức độ nặng nhẹ các cảm biến va chạm xung quanh xe sẽ gửi tín hiệu đến bộ xử lý, kích hoạt hệ thống bơm căng túi khí bằng khí nitơ không độc, với tốc độ nhanh hơn một cái chớp mắt. Sau khi hấp thụ va chạm của hành khách, túi khí tự xẹp ngay lập tức. Túi khí sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi người ngồi thắt dây an toàn. Vì vậy, một số hãng xe thiết lập chỉ thắt dây an toàn túi khí mới bung, trong khi hầu hết các hãng khác mặc định hai tính năng này hoạt động độc lập.

Thực tế khi xảy ra tai nạn, chiếc xe càng xây xát, vỡ, móp đầu và đuôi, thì nó lại càng có tác dụng bảo vệ an toàn cho người ngồi trong, miễn là cabin cứng vững. Người mua xe cần hiểu điều này để đánh giá đúng mức độ an toàn của xe hơi, không phải cứ xe đâm đụng mà "còn y nguyên" mới là an toàn.

Việc xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông có nhiều nguyên nhân một phần do sự chủ quan của người điều khiển hoặc kỹ năng xử lý tình huống chưa tốt một phần do hệ thống, trang thiết bị an toàn của xe hoạt động chưa hiệu quả dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc.

Đa số dây an toàn trên các xe hiện nay tự động siết chặt, giữ chắc cơ thể con người nhằm ngăn tình trạng bị văng về phía trước. Một số xe cũ hơn, dây an toàn tự động khóa cứng, nhưng không siết chặt. Dây an toàn giúp tăng độ hiệu quả bảo vệ của túi khí, đồng thời giữ chắc cơ thể không bị quăng quật hoặc văng ra khỏi xe nếu xảy ra lật.

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA ước tính sự kết hợp giữa túi khí với dây đai an toàn giúp giảm 61% nguy cơ tử vong trong các vụ va chạm trực diện, so với mức giảm 50% khi chỉ sử dụng dây an toàn và giảm 34% khi chỉ có túi khi bung.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS là một hệ thống sử dụng các cảm biến điện tử để nhận biết một hoặc nhiều bánh bị bó cứng trong quá trình phanh của xe. Hệ thống này giám sát tốc độ của các bánh khi phanh. Khi một hoặc nhiều lốp có hiện tượng bó cứng, hệ thống này sẽ điều chỉnh áp lực phanh đến từng bánh, loại bỏ khả năng lốp trượt - duy trì khả năng điều khiển xe.

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD

Đi kèm với hệ thống chống bó cứng phanh ABS thì những chiếc xe ngày nay đều được trang bị thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, có vai trò không kém hệ thống chống bó cứng phanh ABS trong việc trợ giúp quá trình phanh.