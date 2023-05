Những thủ đoạn lừa đảo 'siêu dị' nhằm vào người bán hàng, xe ôm

Qua quá trình điều tra khẩn trương, Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng Phùng Văn Thảo. Khai nhận tại cơ quan Công an sau khi lấy được chiếc điện thoại của anh M., Thảo đón xe khách về Vĩnh Phúc rồi bán chiếc điện thoại trên với giá 21 triệu đồng. Ngoài ra Thảo cũng từng bị Công an quận Đống Đa xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh bác sỹ, lên mạng mua điện thoại để lừa người bán...

Siêu lừa chuyên nhằm vào tài xế xe ôm

Nếu như vị trí tòa nhà Trung Yên 1 bị các đối tượng lợi dụng triệt để nhằm lừa đảo người bán hàng, thì đối tượng Phạm Văn Chiến (SN 1989, trú tại phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) lại có mánh khóe "điều" các tài xế xe ôm đến khu vực đường ngang ngõ tắt rồi giở màn kịch chiếm đoạt tài sản. Hành vi của Chiến đã bị cán bộ chiến sỹ Công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chặn đứng.

Đối tượng Phùng Văn Thảo bị cơ quan Công an bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan Công an, khoảng 10 giờ ngày 4/5/2023, tổ công tác Công an phường Tương Mai trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, đến khu vực cầu Nguyễn An Ninh phát hiện đối tượng nam giới đang lảng vảng với bộ dạng nghi vấn. Vừa trông thấy bóng dáng lực lượng chức năng, đối tượng định bỏ chạy nhưng không thoát. Kiểm tra hành chính, đối tượng khai nhận tên là Phạm Văn Chiến. Chiến cũng khai nhận đang thực hiện hành vi phạm tội nhằm vào các “xe ôm” công nghệ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an làm rõ ít nhất 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Chiến gây ra. Thủ đoạn của đối tượng là thuê “xe ôm” chở về địa bàn phường Tương Mai rồi vẽ ra màn kịch mượn điện thoại di động để gọi cho người thân rồi chiếm đoạt.

Đơn cử vào khoảng chiều ngày 25/2/2023, Chiến đến khu vực cổng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) thuê anh Đức, là “xe ôm” công nghệ chở về cầu Nguyễn An Ninh. Đến nơi, Chiến bảo anh Đức dừng xe và hỏi mượn chiếc điện thoại di động Samsung A52 để “gọi cho người quen ra đón”. Lợi dụng lúc anh Đức mất cảnh giác, Chiến lủi vào ngõ 160 Nguyễn An Ninh bỏ trốn cùng chiếc điện thoại di động. Khu vực này vốn có nhiều đường ngang lối tắt, đối tượng cũng rất thông thạo địa hình.