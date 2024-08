Những thông tin chuẩn nhất về iPhone 16

Dòng iPhone 16 sắp ra mắt cũng có thể có viền mỏng hơn. Theo ấn phẩm The Elec của Hàn Quốc , các nhà sản xuất màn hình iPhone đã phát triển một loại công nghệ cấu trúc viền mới có thể giảm kích thước của viền, cho phép các công ty sản xuất màn hình với mạch bên trong nhỏ hơn. Màn hình OLED của iPhone 16 có thể sử dụng công nghệ ống kính siêu nhỏ để tiết kiệm điện năng và tăng độ sáng.

Trước những tin đồn về màn hình hiển thị của iPhone 16 sẽ lớn hơn, nhiều chuyên gia công nghệ vẫn cho rằng, kích cỡ màn hình có thể lớn hơn một chút tùy từng dòng cho phù hợp với thiết kế mới của camera. Chẳng hạn, với iPhone 16 bình thường thì giữ nguyên kích cỡ, nhưng với iPhone 16 Plus có thể lớn hơn một chút.

1. iPhone 16 Pro and Pro Max có màn hình hiển thị lớn hơn.

Trước những tin đồn về việc tăng giá trong bối cảnh cuộc khủng hoảng về mức sống vẫn tiếp tục leo thang toàn cầu, nhưng các chuyên gia công nghệ vẫn hy vọng Apple vẫn giữ giá iPhone như năm ngoái, không tăng. Nếu giá không tăng, iPhone 16 sẽ có giá khởi điểm là 1.016 đô la Mỹ, iPhone 16 Plus có giá 1.143 đô la Mỹ, iPhone 16 Pro có giá 1.270 đô la Mỹ, iPhone Pro Max có giá 1.525 đô la Mỹ.

Được kỳ vọng sẽ tích hợp nhiều tính năng thông minh của AI , Apple đã cho chúng ta thấy phần mềm chạy trên những chiếc điện thoại thông minh mới nhất sẽ khác biệt như thế nào so với iOS 17 khi tổ chức Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào tháng 6 vừa qua. Tại đó, Apple đã lần đầu tiên giới thiệu về iOS 18 .

Theo thông lệ, cứ tháng 9 hàng năm, Apple sẽ trình làng dòng iphone thế hệ mới. Tháng 9 năm nay, Apple sẽ ra mắt 4 loại gồm : iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

3. iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có thể là những chiếc iPhone sáng nhất từ ​​trước đến nay

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình có độ sáng tối đa là 1.200 nits - cao hơn 20 phần trăm so với 1.000 nits trên iPhone 15 Pro. SDR của iPhone không thay đổi kể từ iPhone 13, vì vậy, mức tăng 20 phần trăm về độ sáng sẽ rất đáng chú ý (nếu đúng).

4. iPhone 16 Plus có thể là mẫu iPhone cơ bản 6,7 inch cuối cùng

iPhone 16 Plus có thể là mẫu iPhone cơ bản cuối cùng có màn hình 6,7 inch. Theo Young, iPhone 17 Plus sẽ có màn hình nhỏ hơn , có kích thước nằm giữa iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Điều đó có nghĩa là màn hình iPhone 17 Plus có thể thu nhỏ lại thành 6,5 inch.

5. iPhone 16 sẽ có nút hành động mạnh mẽ hơn

Toàn bộ dòng iPhone 16 cũng được kỳ vọng có nút hành động giống như trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max – nút thay thế cho nút tắt tiếng. Nút hành động sẽ chuyển từ nút cơ sang nút cảm ứng điện dung, cho phép có nhiều chức năng hơn.

Nút hành động mới sẽ "có cảm biến lực, phát hiện những thay đổi về áp suất, cũng như chức năng chuyển đổi thao tác". Mặc dù chúng tôi không rõ điều đó có nghĩa là gì, nhưng chúng tôi cho rằng bạn sẽ có thể sử dụng nút để thực hiện nhiều hành động thay vì chỉ một hành động được lập trình như hiện tại.

6. iPhone 16 sẽ có nút chụp ảnh mới

iPhone 16 sẽ có nút chụp ảnh mới, được thiết kế để quay video và chụp ảnh. Nút này sẽ sử dụng phản hồi xúc giác. Nhấn nhanh sẽ kích hoạt chức năng lấy nét tự động, tương tự như máy ảnh DSLR. Nhấn lâu sẽ chụp ảnh trong khi vuốt dọc theo cạnh của nút máy ảnh sẽ phóng to và thu nhỏ tiêu điểm, có tác dụng với cả ảnh và video.

7. Camera ở mặt sau sẽ được bố trí khác biệt để hỗ trợ quay video không gian

Apple cũng được cho là đang thay đổi mảng camera ở mặt sau của iPhone 16 cơ bản. Các hình ảnh rò rỉ giả định về iPhone 16 cho biết, các camera mới có thể được định hướng theo chiều dọc thay vì theo đường chéo. iPhone 15 Pro hiện đang sử dụng các camera xếp chồng cho video không gian.

8. iPhone 16 Pro và Pro Max sẽ có màu hồng giống màu đồng

iPhone 16 Pro và Pro max sẽ có các màu đen, trắng, bạc hoặc xám (về cơ bản là "titan tự nhiên" theo cách nói của Apple) và một màu hồng mới, có nghĩa là Apple có thể ngừng sản xuất màu xanh titan của dòng iPhone 15 Pro và thay thế bằng màu hồng mới.