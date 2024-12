Những thói quen khiến phanh ô tô nhanh hỏng

Nhiều thói quen của tài xế tưởng chừng như vô hại nhưng về lâu dài sẽ khiến phanh ô tô nhanh xuống cấp, hư hỏng. Hệ thống phanh đóng vai trò quan trọng trên ô tô, giúp điều khiển xe hoạt động theo ý muốn và quyết định sự an toàn của người ngồi trên xe. Tuy nhiên, nhiều tài xế ít quan tâm đến sự ổn định của hệ thống phanh, có nhiều thói quen lái xe không đúng cách, gây tổn hại cho phanh. Dưới đây là những thói quen nên bỏ nếu không muốn hệ thống phanh nhanh xuống cấp: Sử dụng phanh tùy tiện Sử dụng phanh một cách tùy tiện, mọi lúc mọi nơi là thói quen xấu của nhiều tài xế. Thói quen giẫm chân lên bàn đạp phanh liên tục khiến phanh thường xuyên phải chịu áp lực lớn và nhanh hỏng hơn. Ngoài ra, nhiều tài xế di chuyển với tốc độ cao và thường giảm tốc, dừng đột ngột bằng cách đạp phanh gấp cũng là nguyên nhân khiến phanh ô tô nhanh bị hao mòn. Rà phanh liên tục khi xuống dốc Đây là thói quen nguy hiểm dễ dẫn tới tai nạn. Việc rà phanh khi xuống dốc sẽ sinh ra nhiệt lượng lớn, có thể gây cháy hoặc cong vênh má phanh với phanh đĩa, trống phanh với phanh tang trống. Rà phanh liên tục khi xuống dốc là thói quen tàn phá hệ thống phanh. (Ảnh minh họa) Khi xuống dốc hoặc đổ đèo, nên chuyển về số thấp đối với số sàn hoặc chuyển sang chế độ bán tự động với xe dùng hộp số tự động. Hệ thống truyền động sẽ giảm tốc độ xe lại, giảm áp lực cho hệ thống phanh. Hạ phanh tay chưa hết Việc thường xuyên quên hoặc hạ chưa hết phanh tay nhưng đã cho xe di chuyển sẽ dẫn đến guốc phanh, má phanh vẫn giữ áp suất trong tang trống hoặc đĩa phanh. Khi đó, xe di chuyển sẽ tạo ra ma sát lớn giữa tang trống và má phanh sinh ra nhiệt, dẫn đến nguy cơ bị cháy, hệ thống cảm biến trên cụm phanh cũng có thể hư hỏng. Trường hợp nhiệt sinh ra lớn có thể làm sôi dầu phanh, làm phanh mất tác dụng. Thói quen này sẽ tàn phá hệ thống phanh ô tô nhanh chóng. Kéo phanh tay khi chưa dừng hẳn Kéo phanh tay khi xe đang di chuyển hoặc chưa dừng hẳn thì lúc này lực tác động lên hai bánh sau có thể gây nên tình trạng trượt bánh. Không kéo phanh tay khi đỗ xe Đây cũng là thói quen tàn phá hệ thống phanh của nhiều tài xế, nhất là tài xế mới. Nhiều người quên hoặc cho rằng khi đỗ xe chỉ cần về số P thì xe sẽ đứng yên. Nhưng cần hiểu rằng, việc chuyển về số P khiến xe không thể di chuyển do hộp số giữ lại. Nếu đỗ xe tại những nơi có độ dốc lớn, xe tải nặng nhưng không kéo phanh tay thì xe bị trôi, số P không còn tác dụng. Chở quá tải Thường xuyên chở quá tải cũng tàn phá hệ thống phanh ô tô. Lý do là khi chở quá nặng và di chuyển với tốc độ cao, lực quán tính rất lớn. Nếu phanh gấp, hệ thống phanh phải làm việc nhiều hơn, sẽ nhanh xuống cấp, hư mòn hơn. Không bảo dưỡng thường xuyên Nhiều người cho rằng thay thế dầu bôi trơn đồng nghĩa với việc bảo dưỡng định kỳ và quên đi các hạng mục khác. Nhưng thực tế, phanh ô tô cần được bảo dưỡng để phát hiện lỗi trên hệ thống, tránh nguy cơ má phanh bị kẹt, phanh bám nhả không theo đúng ý người lái. Minh Phương(tổng hợp)