Những sự thật thú vị về 'thần đồng âm nhạc' Charlie Puth

Chủ nhân hit "See You Again" thường được so sánh với vẻ ngoài giống nam diễn viên "The Hunger Games" Josh Hutcherson và nhạc sĩ Mark Ronson: “Rất nhiều người nói rằng tôi trông giống Mark Ronson và Josh Hutcherson” Charlie Puth từng tâm sự với Wired khi trả lời “các câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất trên web” về anh ấy.



Chủ nhân hit "See You Again" thường được so sánh với vẻ ngoài giống nam diễn viên "The Hunger Games" Josh Hutcherson

Từng hợp tác với Selena Gomez và BTS Jungkook

Năm 2016, "thần đồng nhạc âm nhạc" Charlie Puth đã kết hợp cùng với Selena Gomez - bạn gái cũ Justin Bieber phát hành ca khúc “We don’t talk anymore” gây ấn tượng mạnh mẽ tới khán giả. Vào thời điểm bấy giờ, giai điệu “We Don't Talk Anymore” của Charlie Puth và Selena Gomez gây bão khắp toàn cầu, oanh tạc bảng xếp hạng Mỹ cũng như quốc tế.

Tháng 7/2022, Charlie Puth gây sốc khi ra mắt ca khúc “Left and Right” kết hợp với Jungkook (BTS) kể về một chuyện tình đồng tính. Hai người đàn ông trong MV không ai khác chính là Charlie Puth và Jungkook. Tuy nhiên, đây chỉ là miêu tả mối quan hệ trong sản phẩm âm nhạc, không liên quan đến đời sống cá nhân của anh.



