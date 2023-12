Những sự kiện thể thao ấn tượng nhất trong năm 2023

Giải quần vợt Mỹ mở rộng - US Open 2023

World Cup nữ 2023 nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ cũng như truyền thông và được xem là một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất trong năm, tổ chức đồng thời tại hai quốc gia Australia và New Zealand.

US Open 2023 là năm thứ 143 giải đấu được tổ chức, diễn ra tại Trung tâm quần vợt quốc gia USTA Billie Jean King ở thành phố New York. Vòng đấu chính thức của US Open năm nay khởi tranh từ ngày 28/8, kết thúc ngày 10/9.

Giải đấu US Open 2023 khép lại với chiến thắng 3-0 của Novak Djokovic trước Daniil Medvedev. Qua đó, giúp tay vợt người Serbia có lần thứ 4 lên ngôi tại giải đấu này.

Novak Djokovic và chiếc Cúp vô địch US Open 2023. (Ảnh: CNN)

Với danh hiệu này, Nole chính thức cân bằng thành tích 24 lần vô địch Grand Slam của huyền thoại đơn nữ Margaret Court. Với phong độ như hiện tại, kỷ lục này hoàn toàn có thể bị tay vợt sinh năm 1987 độc chiếm trong tương lai gần.

Djokovic cũng trở thành tay vợt đầu tiên có 4 lần giành chiến thắng ở 3/4 trận chung kết Grand Slam trong một năm, vượt qua đàn anh Roger Federer với 3 lần làm được điều này.

Sau khi đăng quan tại Mỹ mở rộng 2023, Djokovic là tay vợt đầu tiên trong năm nay chạm mốc 1000 điểm winners ở các trận đấu trong hệ thống các giải Grand Slam.

Danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp còn giúp Djokovic đảm bảo chắc chắn vị trí số 1 trong lịch sử làng banh nhỉ, bỏ xa 2 đối thủ Rafael Nadal và Roger Federer. Hiện Djokovic có tổng cộng 69 danh hiệu lớn (Grand Slam, ATP Finals và ATP 1000). Trong khi đó, của Nadal là 59, còn Federer là 54 danh hiệu.

Chức vô địch ở Flushing Meadows đưa Djokovic trở lại với ngôi vị số 1 thế giới, giúp anh kéo dài số tuần kỷ lục thống trị ở ngôi số 1 lên con số 390, một kỷ lục không dễ xô đổ.

Cuộc đua xe đạp danh giá Tour de France

Tour de France là một trong những sự kiện đua xe đạp nổi tiếng và có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới. Năm 2023, cuộc đua diễn ra từ ngày 1/7 đến 23/7, với sự tham gia của 22 đội đua. Tổng quãng đường của giải là 3.404 km, chia thành 21 chặng đua. Giải sẽ bắt đầu tại Bilbao, Tây Ban Nha và kết thúc tại Paris, Pháp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992 mà giải có chặng khởi động tại Tây Ban Nha.