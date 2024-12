Những sự kiện nổi bật của thị trường ô tô xe máy Việt Nam năm 2024

Thị trường ô tô xe máy Việt Nam năm 2024 được đánh giá khá sôi động với nhiều hoạt động ra mắt xe mới, triển lãm VMS, giảm phí trước bạ…cùng cuộc “đổ bộ” của xe Trung Quốc. Giảm phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước Theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP, ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước được áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024. Đáng chú ý, theo báo cáo của VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 11 đạt 44.200 xe. Con số này nhiều hơn tháng trước đó khoảng 5.400 xe, tương đương mức tăng trưởng 14%. Đồng thời doanh số ô tô tại Việt Nam trong tháng 11 cũng tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số trong tháng 11 tăng đáng kể nhờ chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước từ Chính phủ. Bên cạnh đó, tháng 11 cũng là cao điểm của mùa mua sắm cuối năm, các hãng xe liên tiếp đưa ra các chương trình giảm giá, ưu đãi, nhằm kích cầu. Không chỉ các hãng xe lắp ráp trong nước, nhiều đơn vị nhập khẩu xe cũng tung ra các chương trình khuyến mãi cả trăm triệu đồng. Doanh số bán tăng trong những tháng cuối năm đã chứng tỏ được sự hiệu quả của chính sách ưu đãi phí trước bạ cho người dùng. Triển lãm Vietnam Motor Show (VMS) trở lại Sau một năm không được tổ chức, triển lãm chuyên ngành ô tô lớn nhất Việt Nam đã diễn ra từ 23-27/10 năm 2024 với sự tham gia của 19 thương hiệu. Điểm khác biệt của VMS 2024 so với các lần trước đây là sự xuất hiện của các gian trưng bày đến từ thương hiệu xe máy và xe phân khối lớn. Bên cạnh đó, VMS 2024 cũng chứng kiến sự xuất hiện đông đảo của các thương hiệu ô tô đến từ Trung Quốc. Điều đáng tiếc là sự kiện chuyên ngành lớn nhất tại Việt Nam năm nay đã thiếu vắng sự xuất hiện của các hãng xe sang như Volvo, Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover hay Porsche. Ở mảng xe phổ thông, những hãng xe “lâu năm” tại VMS cũng đã không tham dự như Ford, Volkswagen. Cuộc đổ bộ của xe Trung Quốc Mặc dù thương hiệu ô tô Trung Quốc không còn xa lạ tại Việt Nam, tuy nhiên, năm 2024 đánh dấu sự bùng nổ của các hãng xe này tại thị trường trong nước. Cũng trong năm nay, các thương hiệu xe Trung Quốc “chào sân” tại Việt Nam gây chú ý với đa dạng sản phẩm, cũng như cam kết đầu tư tại thị trường trong nước. Trong năm 2024, hàng loạt những hãng xe Trung Quốc như BYD, Lynk&Co, GAC, Haima, Aion, Omoda & Jaecoo, Wuling, MG…đã ra mắt thị trường Việt. Khác những thương hiệu xe Trung Quốc xuất hiện tại thị trường trong nước trước đây, những hãng xe kể trên đã đồng loạt ra mắt xe mới, hệ thống showroom, xưởng dịch vụ cũng như kế hoạch xây dựng nhà máy. Theo tính toán, số lượng các hãng xe Trung Quốc đang dẫn đầu thị trường, vượt qua các thương hiệu Nhật Bản. Đáng chú ý, tại triển lãm Vietnam Motorshow 2024 – triển lãm chuyên ngành ô tô xe máy lớn nhất Việt Nam đã có sự xuất hiện đông đảo của các gian trưng bày đến từ thương hiệu xe Trung Quốc. Những mẫu ô tô dừng bán tại Việt Nam Bên cạnh việc hàng loạt những mẫu xe mới được ra mắt tại Việt Nam, thị trường ô tô xe máy trong nước cũng chứng kiến loạt xe âm thầm dừng bán. Đáng chú ý, những mẫu xe nằm trong danh sách dừng bán tại Việt Nam đều là những dòng sản phẩm từng tạo được danh tiếng trên thị trường. Một số mẫu xe đáng chú ý bị dừng bán tại Việt Nam trong năm 2024 như: Toyota Yaris, Suzuki Swift, Suzuki Ertiga, Suzuki Ciaz, Mazda BT-50, Volkswagen T-Cross hay Lexus IS. Honda Việt Nam bán xe máy điện Tại triển lãm Vietnam Motorshow 2024, Honda Việt Nam đã chính thức công bố việc đưa vào kinh doanh dòng xe máy điện ICONe. Tại thời điểm ra mắt, hãng xe máy Nhật Bản chưa công bố giá bán chính thức cho ICONe, chỉ tiết lộ xe có giá dưới 30 triệu đồng. Mức giá dưới 30 triệu đồng của Honda ICONe chưa bao gồm pin. Hãng xe Nhật Bản cung cấp tới người dùng dịch vụ thuê pin không giới hạn quãng đường di chuyển. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 67 đại lý của Honda trên cả nước kinh doanh dòng xe điện này. Như vậy, trong lần đầu tiên tham gia vào phần khúc xe máy điện, Honda Việt Nam lựa chọn kinh doanh một mẫu xe giá rẻ, phù hợp với đa phần người dùng tại thị trường trong nước. VinFast miễn phí sạc ô tô điện Vào cuối tháng 12/2024, VinFast công bố chương trình miễn phí sạc pin cho người dùng xe điện tại hệ thống trạm công cộng V-Green. Chương trình miễn phí sạc pin được áp dụng cho người dùng ô tô điện VinFast, bao gồm các đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải đến hết ngày 30/6/2027. Cụ thể, từ nay đến 30/6/2027, nhóm các công ty vận tải bằng xe điện VinFast sẽ được miễn phí sạc trong khung giờ từ 22h đến 6h sáng. Các khung giờ còn lại trong ngày được giảm giá 50% giá sạc. Trước đó vào giữa năm 2024, VinFast cũng đưa ra chương trình sạc pin miễn phí cho các dòng xe điện của hãng đến hết ngày 1/7/2025. Cuộc đua đến danh hiệu Hãng ô tô bán nhiều nhất Việt Nam năm 2024 Cuộc cạnh tranh đến danh hiệu Hãng ô tô bán nhiều nhất Việt Nam năm 2024 có sự xuất hiện của 3 cái tên gồm Hyundai, Toyota và VinFast. Kết thúc tháng 11/2024, hãng xe điện Việt Nam công bố doanh số cộng dồn từ đầu năm là 67.000 xe, qua đó xếp ở vị trí đầu tiên. Cũng theo công bố của Hyundai Thành Công, doanh số cộng dồn tính đến hết tháng 11 của thương hiệu này là gần 59.000 xe. Vị trí thứ ba thuộc về Toyota với doanh số 11 tháng là gần 58.000 xe. Cuộc đua doanh số cả năm 2024 của thị trường ô tô Việt Nam sẽ được định đoạt bởi kết quả bán hàng tháng 12/2024. Hội An