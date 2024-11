Những sai lầm cần tránh khi trồng cây cảnh trong nhà

Trồng cây cảnh trong nhà mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc cây cảnh, không ít người cảm thấy bất lực khi những chậu cây trồng trong nhà không thể phát triển như ý muốn. Thay chậu quá thường xuyên hoặc đặt cây vào sai loại chậu

Khi nói đến việc thay chậu, điều thực sự quan trọng là bạn phải biết đang thực hiện đúng thời điểm và chỉ khi cây đã sẵn sàng. Một cách để biết chúng đã cần thay chậu hay chưa là rễ có bị mọc ra khỏi các lỗ thoát nước ở đáy chậu hay không. Bạn cũng có thể biết những tán lá mới mọc rất nhỏ hay rất chậm. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng không tăng kích thước quá nhiều.

Theo các chuyên gia, việc chuyển từ chậu nhỏ sang chậu lớn chỉ trong một lần có thể khiến rễ cây rơi vào tình trạng hỗn hợp bầu đất giữ ẩm nhiều hơn mức chúng có thể hấp thụ kịp thời, dẫn đến vấn đề ngập úng. Tưới nước không đúng lúc và không đúng cách

Khi tưới cây, chỉ cần tưới vừa phải sao cho đất trồng có đủ độ ẩm cần thiết, nhưng cũng không nên để đất trồng khô quá, vì như vậy sẽ làm tăng lượng muối trong đất, gây ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Có thể bạn sẽ không nhận biết được điều này cho đến khi bạn bắt đầu nhìn thấy những mảng mầu hơi trắng xuất hiện trên nền đất trồng hay ở rìa chậu cảnh. Ít nhất là một lần một tháng, bạn hãy tưới nước cho chậu cảnh của mình một cách tỉ mỉ, làm như vậy, lượng muối thừa sẽ được thoát ra qua lỗ thoát nước ở phía dưới chậu cảnh. Để cây trồng trong môi trường quá lạnh

Đối với các loại cây trồng thuộc vùng nhiệt đới hay những cây trồng đang ra hoa, việc thường xuyên đặt chúng ở gần cửa ra vào hay ngay sát cửa sổ với sự cách ly giới hạn sẽ không tốt cho cây trồng. Nó giống như việc để mặc cây cảnh ở ngoài trời nhưng mà không có sự bảo vệ nào cả. Hầu hết các loại cây cảnh trong nhà đều phát triển tốt khi được đặt trong môi trường có độ ẩm thích hợp. Nhiệt độ mát mẻ vào buổi tối là điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của cây trồng trong nhà. Cây trồng trong nhà không thể tự điều tiết được khi bị lạnh quá, trước tiên bạn sẽ nhận thấy lá cây rụng và cây trồng trông như bị thiếu nước, chính lúc ấy là thời điểm bạn cần tăng thêm độ ấm cho cây bằng cách nào đó. Nếu cây trồng trong nhà bị để lạnh quá lâu thì sẽ chóng chết. Cung cấp quá nhiều hoặc quá ít ánh sáng

Ánh sáng quá nhiều hay quá ít đều có thể là "nụ hôn chết chóc" đối với cây trồng trong nhà của bạn. Cây rất cần ánh sáng, nhưng đa số cây trồng trong nhà là cây thân mềm, chỉ cần ít nắng hoặc ánh nắng tán xạ nhẹ. Nếu bạn đặt chúng dưới ánh nắng trực tiếp, đặc biệt là vào những ngày hè, cây rất dễ héo úa.

Việc không cung cấp đủ ánh sáng cũng có thể khiến cây bị chết do thiếu quang hợp. Do đó, trước khi đặt cây ở bất kỳ nơi nào trong nhà, bạn nên tìm hiểu về nhu cầu ánh sáng của chúng. Thường xuyên thay đổi vị trí cây

Mỗi loại cây cảnh cần điều kiện ánh sáng, độ ẩm... khác nhau. Khi được đặt ở góc phù hợp, nó sẽ nhanh chóng thích nghi với điều kiện môi trường ở đó. Nhưng nếu bạn cứ thường xuyên "đảo qua đảo lại" các cây cảnh, chúng sẽ "sốc môi trường", không kịp thích nghi và rất dễ bị héo úa, lụi tàn. Đây là sai lầm cần tránh khi trồng cây trong nhà. Không vệ sinh lá cây thường xuyên

Việc không vệ sinh lá cây thường xuyên là sai lầm mà nhiều người hay mắc phải. Khi bạn làm sạch lá sẽ giúp cho cây khỏe hơn và đẹp hơn do lá cây là nơi rất dễ bám bụi.

Quên chăm sóc cây

Một số người khi trồng cây trong nhà lại quên mất phải chăm sóc chúng, làm cho cây không phát triển tốt. Việc không tưới nước, vệ sinh cây và không cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây có thể làm chết cây. Theo Gia đình & xã hội