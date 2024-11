Những quy định dành cho khán giả tham dự Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai tại Hà Nội, số lượng xếp hàng chờ khi mở bán vượt quá 150.000 người và sau 40 phút, vé đã bán hết. Để đêm nhạc diễn ra trọn vẹn, đảm bảo an toàn, ban tổ chức đã đưa ra một số quy định dành cho khán giả tham dự. "Cháy vé" chỉ sau 40 phút mở bán Sau khi làm "nóng" TP.HCM với đêm concert quy tụ 20.000 khán giả, Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục chinh phục khán giả thủ đô.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai tại TP.Hồ Chí Minh. Vé đêm diễn chương trình tối 14/12 tại Hà Nội đã được mở bán vào sáng 12/11. Với mức giá từ 800.000 - 8.000.000 đồng, concert thứ hai của Anh trai vượt ngàn chông gai sớm được dự đoán sẽ tạo cơn sốt khi mở bán. Tuy nhiên, chỉ sau 40 phút mở bán vé đã được bán sạch. Lượng khán giả chờ mua vé trên hệ thống lên đến con số 150.000 người và tốc độ hết vé nhanh đến chóng mặt, trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ (tính cả thời gian chờ đợi website khắc phục sự cố) là điều hết sức ấn tượng với một concert nội địa. Trước đó, để tạo thêm nhiều cơ hội cho người hâm mộ săn vé, mỗi tài khoản trên nền tảng phân phối vé chính thức được quy định chỉ mua tối đa 4 vé hạng đứng hoặc ngồi, hạng vé VIP Lounge được mua tối đa 1 phòng, tức 10 vé. Tuy nhiên một cách săn vé khác tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cũng lập tức rộ lên đó là mua vé từ các kênh sang, nhượng (pass vé) trên mạng xã hội. Đã có những cảnh báo về cách thức mua vé này vì dễ bị lừa đảo, giả mạo và bị đội giá lên từ vài trăm nghìn đến nhiều lần so với giá gốc... nhưng không ít fan vẫn tin tưởng vào các lời hứa hẹn, cam kết. Thực tế cho thấy, cơ hội nhận vé dự concert vẫn còn cho người hâm mộ. Đó là theo dõi và tham gia chương trình nhận vé từ nhà tài trợ đồng thời là đồng đầu tư sản xuất concert. Theo thông tin từ fanpage Anh trai vượt ngàn chông gai, thời gian quay vòng xoay "Săn vé Anh tài" sẽ được diễn ra vào thứ Bảy & Chủ nhật hàng tuần từ 23/11 - 08/12/2024 dành cho những đối tượng khách hàng đáp ứng các yêu cầu. Vé concert trúng thưởng thuộc hạng vé: Chín Muồi/KAKA/Xương Rồng/Mứt Gừng/Nhà Trẻ/Tái Sinh/Nhà Hát/Ngũ Hành. Quy định dành cho người tham dự concert Anh trai vượt ngàn chông gai Theo thông tin trên fanpage, đêm nhạc không dành cho trẻ em dưới 14 tuổi. Trẻ từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi bắt buộc phải có người bảo hộ từ 21 tuổi trở lên đi cùng.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai đang tạo nên cơn sốt đối với người hâm mộ. Về hạng vé XVIP dành riêng cho khán giả từ 18 tuổi trở lên. Vé XVIP (loại cứng) sẽ được ban tổ chức gửi trực tiếp qua thông tin liên hệ do người mua cung cấp trên Ticketbox. Check-in khu vực XVIP chỉ áp dụng vé cứng. Phụ nữ mang thai ban tổ chức không khuyến khích tham gia sự kiện. Ngoài ra, ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Nếu tham dự sự kiện, phụ nữ mang thai nên chọn khu vực có ghế ngồi. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đưa ra lưu ý trong việc bảo mật và săn vé. Cân nhắc kỹ khi mua lại vé sang nhượng từ người khác. Khuyến khích mọi người chỉ nên mua lại vé từ người thân hoặc bạn bè thật sự tin tưởng. Không tiết lộ thông tin mã voucher (dùng để đổi vé trên Ticketbox), mã đơn hàng, đặc biệt là barcode, QR code trên vé cho bất kỳ ai. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 Day 2 diễn ra vào ngày 14/12 tại Vinhomes Ocean Park 3. Theo đại diện nhà sản xuất, đêm concert tại Hà Nội chỉ có 31 anh tài tham gia. Theo Người Đưa Tin