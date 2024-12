Những nhân vật tự kỷ nổi tiếng thế giới

Hàng loạt cá nhân xuất chúng trong khoa học, chính trị và nghệ thuật bị chẩn đoán có thể bị mắc chứng tự kỷ. Gleen Mangham người Anh bị mắc chứng bệnh tự kỷ và gặp những khó khăn trong giao tiếp đã bị kết án 8 tháng tù sau khi tấn công vào mạng nội bộ của Facebook, đánh cắp những thông tin quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến cả sự tồn tại của mạng xã hội khổng lồ này. Con trai út Aiden của cựu cầu thủ Paul Scholes của Man United bị mắc chứng tự kỷ. Khác với những đứa trẻ bị tự kỷ khác là sợ nước thì Aiden hoàn toàn ngược lại. Cậu bé thích bơi mỗi phút trong ngày nếu không phải làm việc gì. Paul cũng hy vọng tình trạng của cậu út sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Cậu bé Murray Whooley sống tại thủ đô Dublin (Ireland) được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ năm 2 tuổi. Giống như một người khuyết tật, Murray luôn gặp khó khăn trong việc giao tiếp và hòa nhập với cộng đồng. Nhờ sự giúp đỡ của chú chó Clive, cậu bé Murray đã dần thoát khỏi căn bệnh tự kỷ tưởng chừng như sẽ khiến cuộc đời của cậu chìm trong bóng tối. Alexis Wineman, 18 tuổi, là thí sinh duy nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Mỹ bị chẩn đoán có bệnh tự kỷ. Mặc dù không giành được vương miện nhưng Wineman hy vọng mọi người sẽ thay đổi cách nhìn về bệnh nhân tự kỷ. Theo lời cô kể với đài truyền hình ABC News (Australia), việc được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ lúc 11 tuổi đã giúp cô thay đổi cuộc sống theo một chiều hướng tích cực: “Tôi hoàn toàn khác so với tôi của 10 năm trước". Jodi Diapizza là cô bé mắc chứng bệnh tự kỷ hiếm gặp vào năm 2 tuổi. Thế nhưng, cô bé lại có tài năng thiên bẩm về âm nhạc. Trong chương trình Night of Too Many Stars, cô bé khiến mọi người thật xúc động khi song ca Firework chung với thần tượng của mình, Katy Perry.

Clara Bergs, 10 tuổi, người Canada, là một cô bé đam mê nhảy múa. Tuy nhiên, em phải đối mặt với những thách thức lớn hơn bất kỳ vũ công ba lê nào. Bergs bị bệnh tự kỷ và hội chứng DeGeorge bẩm sinh, hai căn bệnh khiến thể chất của em khá yếu và gặp nhiều khó khăn trong học tập. Tài tử Tom Cruise, một trong những người được trả thù lao cao nhất trong kỹ nghệ điện ảnh Mỹ, từng bị tự kỷ. Sánh ngang với Leonardo da Vinci, Michelangelo là họa sĩ, kiến trúc sư nổi tiếng thời kỳ Phục Hưng với tuyệt phẩm tranh tường trên vòm nhà nguyện Sistine. Để có thể làm nên tác phẩm với độ hoành tráng như thế đòi hỏi họa sĩ phải có sự tập trung cao độ. Theo “Tạp chí tiểu sử y tế” năm 2004, khả năng đó đến từ sự rối loạn trí óc. Nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven qua đời vào năm 1827, nhưng trước đó ông gặp nhiều vấn đề về sức khỏe - chủ yếu là do rượu. Đó quả là một điều đáng tiếc bởi những chứng bệnh ông mắc phải đều có thể chữa được bằng y học hiện đại, trong đó có cả chứng rối loạn lưỡng cực (căn bệnh với sự tái diễn luân phiên hưng cảm - trầm cảm). Vấn đề cha đẻ của Thuyết Tiến hóa gặp phải vẫn còn đang gây tranh cãi, nhưng những triệu chứng Darwin thể hiện qua hành trình nổi tiếng trên tàu Beagle cho thấy có khả năng ông mắc chứng sợ khoảng rộng. Những triệu chứng thể chất như run rẩy, hình ảnh ảo giác, buồn nôn, chứng cuồng loạn, chủ yếu do chứng sợ khoảng rộng - Agoraphobia gây ra. Godel là một nhà logic học và toán học xuất sắc, cũng là bạn tốt của Albert Einstein. Gödel không có vẻ gì là bị mắc bệnh tâm thần, chí ít là do vẻ bề ngoài, nhưng ông lại có ảo giác bị người khác đầu độc. Được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong mọi thời đại cũng là người khó chẩn đoán nhất. Tâm trạng Newton có thể thay đổi rất nhanh, từ hưng cảm đến trầm cảm, nên ông có thể mắc chứng rối loạn lưỡng cực, có thể kèm theo chứng loạn thần. Theo H.L

