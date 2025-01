Những người vợ Ukraine vượt hiểm nguy tới gặp chồng nơi chiến tuyến

Nhiều phụ nữ Ukraine đang thực hiện những chuyến đi mạo hiểm tới chiến tuyến, nơi những người thân yêu của họ đang chiến đấu với quân đội Nga. Phụ nữ Ukraine lặn lội đường xa để gặp chồng nơi chiến tuyến Cô Damina Serbyn và anh Roman Myronenko hẹn hò trực tiếp lần đầu tiên khi họ đi xem kịch. Chỉ thời gian ngắn sau đó, họ tiến tới hôn nhân. Nhưng rồi cũng rất nhanh, Myronenko phải ra trận. Vợ chồng Hrabovska - Hrabovsky. Ảnh: Nytimes. Lúc hai người gặp nhau tại rạp hát ở thủ đô Kiev của Ukraine vào năm 2023, họ đã mơ về việc sẽ được ở bên nhau dài lâu trong mái nhà hạnh phúc. Nhưng giấc mơ đó chưa thành hiện thực vì Myronenko vẫn đang phải chiến đấu với quân Nga ở tiền tuyến. Myronenko giữ cương vị Tiểu đoàn phó của một tiểu đoàn UAV đóng gần thành phố Kharkov ở Đông Bắc Ukraine. Trong khi đó, Serbyn sống một mình ở hậu phương. Cứ mỗi hai tuần, cô phải đi chặng đường kéo dài hàng tiếng đồng hồ thì mới gặp được chồng mình. Vào một tối mùa đông lạnh lẽo gần đây, Serbyn đáp tàu hỏa tới Kharkov. Chuyến tàu này chở cả những phụ nữ khác đi thăm chồng ngoài mặt trận. Chuyến đi nguy hiểm vì Kharkov là một mục tiêu bị Nga tập kích thường xuyên bằng tên lửa và UAV. Myronenko, 38 tuổi, tâm sự, khi thiếu vợ, anh cảm thấy mình không thực sự đang sống. Myronenko vốn là thư ký tại một công ty gas của nhà nước. Chiến sự cứ thế tiếp diễn, các lực lượng Nga đều đặn tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Các binh sĩ Ukraine do vậy còn rất ít hy vọng được giải ngũ sớm và trở về bên người thân yêu. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Ukraine quyết tâm duy trì mối quan hệ gia đình, thực hiện những chuyến đi mạo hiểm tới những khu vực gần tiền tuyến. Đôi khi họ mang theo cả con cái. Vợ chồng Ukraine gặp nhau trên sân ga tàu hỏa Kharkov. Ảnh: Nytimes. Vượt qua nỗi sợ hãi Một số người vợ tới những nơi như Kharkov - những nơi này thường nguy hiểm hơn so với các thành phố, thị trấn, làng mạc mà họ đang sống. Số khác ra thẳng căn cứ trên tiền tuyến, nơi mức độ nguy hiểm còn cao hơn nữa. Kateryna Kapustina - nữ nhà báo 32 tuổi, kể: “Tôi sợ lắm”. Kapustina mang theo cậu con trai 9 tuổi tên Yaroslav để đi nghỉ tại một làng mặt trận, nơi chồng cô - Ihor Kapustin, 34 tuổi, đang đóng quân. Hồi còn là dân thường, Kapustin làm thợ cơ khí. Nay khi gia nhập quân ngũ, anh thường làm nhiệm vụ kéo những cỗ xe quân sự bị hỏng từ những nơi hiểm nguy có sự hiện diện của lực lượng Nga. Kapustina tâm sự: “Kapustin và con trai tôi là tất cả những gì tôi có. Chúng tôi đã quá quen với việc sống mà không thể thiếu nhau”. Yulia Hrabovska, 35 tuổi - nữ diễn viên lồng tiếng ở Kiev, đang mang thai 4 tháng khi chồng mình, Volodymyr Hrabovsky, ra trận. Khi hai người gặp nhau gần tiền tuyến, họ thường ở trong nhà và cùng nhau xem phim. Đôi lúc, cô làm món bánh nướng chảo mà anh rất thích. Cô kể: “Chúng tôi cố gắng tạo cảm giác là trong 2 ngày ít ỏi này, không hề có chiến tranh”. Hai người kết bạn với nhau khi cô làm giáo viên của anh tại một trường kịch. Trước khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022, họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Cùng với những người bạn khác, cả hai cùng trú ngụ tại nhà bố mẹ của Hrabovska. Hồi giữa tháng 3 năm đó, khi xe tăng Nga gầm rú trên đường quốc lộ cạnh ngôi làng Semenivka của cô ở tỉnh Poltava, miền Trung Ukraine, cô cầm lấy tay anh, trong lòng tự nhủ: “Chúa ơi, hãy để chúng con được sống. Nếu cả hai bọn con sống sót, con sẽ hôn anh ấy”. Họ vẫn sống và từ đó, bắt đầu hẹn hò nhau. Hrabovska cho biết, cô nhận được tin chồng mình sắp ra mặt trận ngay sau khi cô có bầu. Hrabovska nhớ lại: “Những ngày đó quả thực rất khó khăn. Chỉ nghĩ đến việc đứa bé lớn lên mà không có bố mà đã thấy sợ hãi rồi”. Nhưng rồi cô nhận ra rằng những người khác đồng cảnh ngộ với mình. Tranh thủ làm món ngon cho chồng và đồng đội Nằm sát chiến tuyến và đấy ắp binh lính, Kharkov trở thành điểm nóng cho các cuộc hẹn hò nơi lửa đạn. Ga xe lửa tại đây có 2 cửa hàng hoa với khách hàng phần lớn là quân nhân. Cách không xa cửa hàng hoa là một tiệm làm tóc. Chị Karina Semenova, 42 tuổi, cho biết gần như tất cả khách hàng của mình là binh lính. Một số phụ nữ mang theo đồ ăn cho chồng mình và đồng đội của họ. Yevheniya Dukhopelnykova, 47 tuổi, lấy chồng hiện là quân nhân đóng ở ngoại vi thị trấn Volchansk nằm về phía Đông Bắc thành phố Kharkov. Chị đã dành nguyên cả một ngày để nấu nướng. Chị nấu ít nhất 6 món cho chuyến đi thăm chồng, bao gồm patê nấm, thịt lợn nướng, vịt nướng và nước xốt ớt. Dukhopelnykova cho biết cả đơn vị chồng mình đều thích những món này. Chị cũng chuẩn bị cả thịt khô và bánh sừng bò. Ngày hôm sau, Dukhopelnykova đi ô tô 8 tiếng đồng hồ, từ ngôi làng Pavlysh ở miền Trung Ukraine ra nơi đóng quân của chồng chị - hạ sĩ Mykhailo Chernyk, 44 tuổi. Khi tới nơi, trời đã nhá nhem tối. Chernyk đưa đồ ăn vào trong ngôi nhà, nơi tá túc tập thể của những người lính như anh. Chernyk mở túi bánh sừng bò và lấy ra một chiếc ăn ngon lành. Nỗ lực của người vợ trước lúc chia lìa Hanna Zaporozhchenko, 40 tuổi, ra mặt trận để mang cho chồng mình, trung sĩ Stanislav Zaporozhchenko, một món quà bí mật nhân sinh nhật thứ 38 của anh. Gia đình có 2 đứa con, 11 tuổi và 5 tuổi. Lũ trẻ nhớ bố nhưng chị không dám đưa các cháu theo do sợ nguy hiểm. Zaporozhchenko cảm thấy mình phải có trách nhiệm làm điểm tựa tinh thần cho người chồng đã kiệt sức nơi sa trường. Nhiều phụ nữ tâm sự họ sẵn lòng thực hiện những chuyến đi mạo hiểm như thế này vì họ biết rằng rất có thể mình sẽ không bao giờ được thấy chồng mình nữa. Nữ bác sĩ tâm lý Alina Otzemko cho biết mình đã đi thăm chồng, anh Vasyl Otzemko, tới 9 lần trong một năm rưỡi. Lúc nào cô cũng mang theo con trai. Hồi tháng 6, Otzemko tử trận. Nhưng nhờ có những chuyến thăm trước đó, cậu con trai 4 tuổi của cặp đôi này ít nhất vẫn nhớ tới bố, cô kể. “Giờ thì tôi hiểu rằng mình đã làm mọi thứ cần phải làm. Đây là cách duy nhất để duy trì ký ức của con trai tôi về bố nó”.