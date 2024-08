Những người thầy vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới

Aristotle được coi là hình ảnh thu nhỏ của cả nhân loại, vì kiến thức mà ông nắm giữ gần như là kiến thức của cả nhân loại lúc bấy giờ. Người xưa nói rằng, chỉ một vài lời răn dạy của ông có thể làm thay đổi cuộc đời của một người bình thường.

Ayn Rand

Ayn Rand là nhà văn, nhà triết học mang trong mình hai dòng máu Nga và Mỹ. Bà là tác giả của các tiểu thuyết nổi tiếng như "Atlas Shrugged", "The Fountainhead", "Anthem", "We The Living". Bà cũng là người viết kịch bản cho những hãng phim nổi tiếng trên thế giới như Universal Pictures và Paramount Pictures.

Tuy nhiên giá trị lớn nhất mà Ayn Rand để lại là hệ thống triết học được gọi là Objectivism (khách quan). Trong đó phân tích các giá trị và tác động của thế giới quan tới mọi mặt của một cá nhân. Hệ thống triết học này được lưu truyền rất rộng trong giới sinh viên.

Khổng Tử

Được biết đến như một nhà tư tưởng Trung Quốc và triết học xã hội, Khổng Tử là người thầy vô cùng vĩ đại. Ông cũng là người sáng lập ra Nho giáo, đặt ra những quy định về cách đối nhân xử thế, cách để sống như một người tốt.

Nho giáo nhanh chóng trở thành hệ thống triết học có sảnh hưởng sâu sắc đến xã hội Trung Quốc, sau đó được lan truyền sang cả Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam. Nho giáo được một thầy dòng có tên Matteo Ricci đưa sang cả Châu Âu và phần còn lại của thế giới.

Galileo Galilee