Những ngôi sao vướng tù tội, sự nghiệp lao dốc và tự tử vì ma túy

Nhiều sao Hàn nổi tiếng xứ sở kim chi đánh mất sự nghiệp, vướng vòng lao lý, thậm chí mạng sống vì sử dụng, buôn bán chất cấm. Những cái tên gây sốc Gần đây, nhiều nghệ sĩ giải trí Hàn Quốc bị phát hiện sử dụng và buôn bán ma túy, gây bất ngờ và thất vọng cho người hâm mộ. Truyền thông Hàn liên tục đưa tin về những ngôi sao K-Pop hàng đầu liên quan đến vụ việc.

Yoo Ah In đánh mất sự nghiệp, danh tiếng, phải đi tù vì ma túy. Ảnh: Yonhap News. Năm 2023, Yoo Ah In bị phát hiện dương tính với 4 loại ma túy: cây gai dầu, propofol, cocaine và ketamine. Theo cơ quan công tố, nam diễn viên sử dụng propofol 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ tháng 9/2020 - 3/2022 và sử dụng trái phép thuốc ngủ dưới tên người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022. Cũng trong năm 2023, nam diễn viên Lee Sun Kyun phim Ký sinh trùng cũng bị tòa án Hàn Quốc triệu tập nhiều lần vì cáo buộc sử dụng cần sa và chất hướng thần. Anh thừa nhận sử dụng ma túy nhưng phủ nhận cố ý làm vậy. Tháng 5/2019, cựu thành viên TVXQ, Park Yoo Chun cũng gây sốc khi bị nghi sử dụng ma túy đá nhiều lần trong khoảng thời gian tháng 9-10/2018. Anh thừa nhận mọi tội danh trong phiên xét xử, trong đó có cáo buộc ép bạn gái cũ Hwang Ha Na sử dụng ma túy.

Park Yoo Chun đi tù, tuyên bố giải nghệ vì ma túy. Ảnh: Yonhap News Năm 2017, T.O.P (Choi Seung Hyun), thành viên nhóm Big Bang, bị cáo buộc sử dụng cần sa 4 lần trong năm 2016 và thừa nhận tội lỗi. Anh còn suýt mất mạng vì dùng ma túy quá liều. Kim Sung Min cũng từng gây rúng động showbiz Hàn khi bị bắt sử dụng ma túy đá đến hai lần vào năm 2010 và 2015. Anh không chỉ được biết đến là một diễn viên nổi tiếng mà còn được mệnh danh là đại gia của làng giải trí Hàn khi có xuất thân là con trai của phó chủ tịch tập đoàn danh tiếng LG thời điểm bấy giờ. Tháng 12/2010, tòa cấp lệnh bắt giữ chính thức Kim Sung Min sau khi anh thừa nhận đã trực tiếp mua ma túy đá buôn lậu từ nước ngoài. Năm 2015, anh tiếp tục vướng vào vòng lao lý vì có liên quan đến chất gây nghiện. Vướng tù tội, sự nghiệp lao dốc, tự tử vì ma túy Theo các chuyên gia Hàn Quốc, việc người nổi tiếng sử dụng chất cấm không phải là điều mới lạ. Nhiều ngôi sao coi đó như một cách "trấn an tinh thần" trước áp lực từ công chúng. Theo báo Korea Times, ông Kim Hyeong Geun (Viện Tâm lý học - Cai nghiện ma túy Seoul) từng nhận định: "Nhiều nghệ sĩ cảm thấy công việc không được đảm bảo khi thu nhập phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng. Họ bị cám dỗ sử dụng ma túy để trấn an bản thân mỗi khi cảm thấy bị cô lập và chật vật trước một tương lai không chắc chắn". Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, bất kể nghệ sĩ hay người thường dính vào ma túy đều phải trả giá đắt, từ sự nghiệp, danh tiếng thậm chí là cả mạng sống. "Ảnh đế" Yoo Ah In đánh mất sự nghiệp và hình ảnh sau bê bối ma túy. Anh bị kết án 1 năm tù và phạt 2 triệu won (khoảng 36 triệu đồng). Sau vụ việc, mọi thương hiệu nhanh chóng cắt hợp đồng với anh, ước tính thiệt hại từ quảng cáo lên tới 8 tỷ won (gần 145 tỷ đồng). Nhiều dự án phim của Yoo Ah In cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

T.O.P gần như biến mất trước công chúng. Ảnh: Dispatch. Park Yoo Chun từ một ca sĩ thành công và diễn viên nổi tiếng với các bộ phim như Chuyện tình ở Sungkyunkwan và Hoàng tử gác mái... đã nhận án 2 năm tù treo, nộp phạt 1,4 triệu won (khoảng 28 triệu đồng) và buộc phải cai nghiện ma túy. Nếu tái phạm trong thời gian quản chế, anh sẽ phải chịu 10 tháng tù giam. Sau khi bị kết án, Park Yoo Chun tuyên bố giải nghệ. Nam ca sĩ T.O.P bị phạt 2 năm tù treo và 10 tháng tù giam nếu tái phạm. Từ ngôi sao thần tượng, anh bị dư luận Hàn Quốc quay lưng và gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Kim Sung Min kết thúc cuộc đời ở tuổi 43. Ảnh: Osen. Nhiều ngôi sao không chỉ mất sự nghiệp, danh tiếng và vướng tù tội mà còn tự tử sau bê bối ma túy. Kim Sung Min từng lĩnh án tù 2 năm 6 tháng trong lần phạm tội đầu tiên vào năm 2010; 10 tháng tù giam, 4 năm án treo trong lần phạm tội tiếp theo năm 2015. Nam diễn viên được thả vào tháng 1/2016. Tuy nhiên, giữa năm 2016, Kim Sung Min được phát hiện treo cổ tự tử trong nhà tắm tại nhà riêng. Dù được cấp cứu nhanh chóng nhưng anh vẫn qua đời ở tuổi 43. Hay vụ việc nam diễn viên Lee Sun Kyun "Ký sinh trùng" được phát hiện chết trong xe ô tô tại công viên ở Hàn Quốc sau khi thừa nhận sử dụng ma túy cũng khiến dư luận rúng động vào năm 2023. Có thể nói, ma túy chính là một trong những nguyên nhân chính gây ra bi kịch cuộc đời của sao Hàn và nhiều nghệ sĩ ở các quốc gia khác.