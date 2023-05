Những ngành học sang chảnh, hiện đại, lương cao dành cho "'dân khối C'

Hết thời khối C khó xin việc

Nhiều thí sinh theo học thường khá lo ngại về cơ hội việc làm bởi một thời gian dài nhóm ngành đào tạo khá "kén" việc làm.

Khối C truyền thống bao gồm các môn học: ngữ văn, lịch sử, địa lí. Tuy nhiên, với quy chế tuyển sinh mới, khối C hiện nay gồm 19 tổ hợp. Từ đó, rất nhiều ngành đào tạo đã tuyển "dân khối C" và cơ hội công việc cũng rộng mở hơn.

Các tổ hợp khối C trong xét tuyển đại học (Tổng hợp: H.N).

Những năm gần đây, xã hội chứng kiến sự quay trở lại đầy ngoại mục của nhóm ngành xét tuyển khối C khi điểm chuẩn tăng cao. Như năm 2022, điểm chuẩn khối C Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội tới 29,95 điểm; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia tới 28,25 điểm.

ThS Trần Nam - Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM - nhận định hiện nay có nhiều ngành "hot" dành cho "dân khối C" như báo chí, du lịch, quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện, marketing, quảng cáo… Đó là những lĩnh vực đang phát triển rất mạnh ở nước ta vì thế những bạn có thế mạnh về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử Việt Nam sẽ có lợi thế.