Những nâng cấp ‘đáng tiền’ trên iPad Pro M4

Lần đầu tiên, “nhà táo” giới thiệu tuỳ chọn kích thước 13 inch cho iPad Pro, thay vì tối đa là 12,9 inch như trước đây. Mặc dù diện tích mở rộng không đáng kể, nhưng khi kết hợp cùng công nghệ màn hình có viền mỏng hơn, diện tích hiển thị nội dung của iPad Pro mới rất ấn tượng so với các thế hệ trước đây.

iPad Pro M4 là mẫu iPad mỏng nhất từng được Apple sản xuất.

Apple tạo ra thế hệ iPad mới mỏng, nhẹ hơn nhiều so với trước. Cụ thể, phiên bản iPad Pro 13 inch dày 5,1mm (so với 6,4mm của mẫu tiền nhiệm), nặng 582g (so với 685g trước đó).

Trong khi đó, phiên bản iPad Pro 11 inch dày 5,3mm (giảm từ 5,9mm), nặng 446g (giảm từ 470g). Một trong những yếu tố giúp mẫu iPad Pro 2024 trở nên siêu mỏng là nhờ công nghệ màn hình mới

Màn hình OLED Ultra Retina XDR