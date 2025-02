Những món đồ nên có trong nhà khi trời nồm ẩm

Than họat tính

Than hoạt tính có khả năng hút ẩm tự nhiên và khử mùi hiệu quả. Để chống nồm ẩm, bạn có thể đặt các túi than hoạt tính ở những nơi nhiều hơi nước trong nhà như tủ quần áo, góc phòng hay gần những nơi tối. Đây là giải pháp tối ưu dành cho những ai muốn tìm kiếm phương pháp hút ẩm an toàn và thân thiện với môi trường.

Túi hút ẩm

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại túi hút ẩm tiện lợi, có thể sử dụng cho nhiều không gian khác nhau trong nhà như tủ quần áo, ngăn kéo, giày dép. Chúng giúp bảo vệ quần áo và đồ dùng cá nhân khỏi bị ẩm mốc.

Túi hút ẩm đa năng rất tiện lợi giúp giảm độ ẩm đáng kể. (Ảnh: Pinterest)

Các phụ kiện chống ẩm

Một mẹo chống nồm ẩm hiệu quả khác là dùng hạt hút ẩm silica gel hay các miếng dán chống ẩm. Đặt chúng trong tủ quần áo, ngăn kéo, giày dép hay các góc khuất trong nhà sẽ giúp ngăn cản sự phát triển của nấm mốc, giữ vật dụng luôn khô thoáng.