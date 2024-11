Quả chanh được xem như "bảo bối" đa năng cho cuộc sống hàng ngày với nhiều công dụng hữu ích. Chanh là loại trái cây phổ biến trong căn bếp của nhiều gia đình, không chỉ bởi hương vị thơm ngon, mà còn vì những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Những mẹo nhỏ này không chỉ tận dụng tối đa công dụng của quả chanh mà còn là giải pháp an toàn và tiết kiệm cho nhiều vấn đề thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày. Những mẹo nhỏ với quả chanh hiệu quả không ngờ



Dưới đây là một số mẹo nhỏ cực kỳ hữu ích với quả chanh mà có thể bạn chưa biết. Làm sạch dụng cụ nhà bếp



Chanh là chất tẩy rửa tự nhiên rất hiệu quả. Nếu các dụng cụ nhà bếp của bạn bị rỉ sét hay bám bẩn, chỉ cần dùng nửa quả chanh chà xát trực tiếp lên bề mặt của dụng cụ, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Tính axit trong chanh sẽ giúp loại bỏ vết bẩn một cách nhẹ nhàng và an toàn.

Chanh giúp loại bỏ vết bẩn trên kim loại dễ dàng. (Ảnh: Homify)

Khử mùi tủ lạnh Khi tủ lạnh có thể có mùi khó chịu do thực phẩm để lâu ngày, hãy cắt một lát chanh và đặt vào trong tủ lạnh. Chanh sẽ giúp hấp thụ mùi hôi và mang lại hương thơm dễ chịu cho không gian nhỏ bé này. Làm trắng răng Trộn một ít baking soda với nước cốt chanh để tạo ra hỗn hợp làm trắng răng tự nhiên. Dùng hỗn hợp này chải nhẹ lên răng rồi xả sạch bằng nước. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá nhiều lần để tránh ảnh hưởng đến men răng. Tẩy ố quần áo Đối với các vết ố vàng trên áo trắng, hãy thử dùng nước chanh chà xát trực tiếp lên vết bẩn và để qua đêm. Sau đó, giặt sạch bằng xà phòng. Kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên vì sự khác biệt rõ rệt. Thay vì dùng chất làm mềm vải, bạn có thể thêm nửa cốc nước cốt chanh vào máy giặt. Quần áo sẽ mềm mại hơn và có mùi thơm nhẹ nhàng.

Chanh có thể tẩy sạch vết ố trên quần áo. (Ảnh: Hunker)

Tạo mùi thơm tự nhiên Cắt chanh thành lát mỏng và đun sôi cùng với một ít nước để tạo ra mùi hương dễ chịu cho ngôi nhà của bạn. Bạn cũng có thể thêm một chút quế hoặc vani để tăng thêm hương thơm. Chăm sóc da Nước chanh có thể làm sáng da và se lỗ chân lông. Bạn có thể pha loãng nước chanh với nước rồi dùng bông tẩy trang thoa nhẹ lên mặt. Hãy nhớ thực hiện vào buổi tối và tránh ánh nắng mặt trời sau khi sử dụng để bảo vệ da. Dưỡng tóc Pha nước cốt chanh với nước và dùng như nước xả tóc sau khi gội đầu. Axit tự nhiên trong chanh sẽ giúp tóc bạn trở nên bóng mượt và giảm thiểu tình trạng gàu.

Tinh chất chanh sẽ giúp tóc mềm mượt. (Ảnh: Everydayhealth)

Với những mẹo vặt đơn giản nhưng vô cùng hữu ích trên, quả chanh thực sự là một trong những người bạn không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Lợi ích sức khỏe từ quả chanh Dưới đây là một số công dụng nổi bật của quả chanh trong việc chăm sóc sức khỏe mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Giảm ho, giảm viêm họng Khi thời tiết thay đổi, viêm họng, ho thường xuất hiện và gây khó chịu. Một bài thuốc đơn giản là pha nước chanh ấm với mật ong. Mật ong có tác dụng làm dịu niêm mạc họng, còn chanh cung cấp vitamin C và các chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp giảm nhanh triệu chứng viêm họng. Tăng cường hệ miễn dịch Chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch. Thói quen uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng có thể giúp bạn khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống. Kết hợp với một chút mật ong, không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn hỗ trợ làn da mịn màng.

Chanh có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Amazon)

Giải độc cơ thể Uống nước chanh đều đặn có tác dụng thanh lọc gan, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Nước chanh cũng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giúp bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy thử uống nước chanh pha loãng vào buổi sáng trước khi ăn sáng. Hỗ trợ giảm cân Với đặc tính thanh nhiệt và giải độc, nước chanh giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Thêm vài lát chanh tươi vào nước lọc có thể giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn, hỗ trợ giảm cân một cách tự nhiên và an toàn. Trị hôi miệng Tình trạng hôi miệng làm bạn mất tự tin trong giao tiếp? Hãy thử súc miệng bằng nước chanh pha loãng. Chanh có khả năng khử mùi và kháng khuẩn, sẽ giúp hơi thở thơm mát hơn. Mặc dù chanh mang lại nhiều lợi ích, nhưng không nên lạm dụng quá mức. Sử dụng quá nhiều nước chanh có thể gây kích ứng dạ dày hoặc men răng. Đối với những người có tiền sử bệnh dạ dày, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Theo VTC News