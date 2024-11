Những mẹo hay với trứng ít người biết

Bạn có biết rằng vỏ trứng đã nghiền nát có thể dùng để làm sạch đồ nhôm, và các mẹo hay với trứng có hiệu quả bất ngờ khác? Trứng cung cấp lượng dinh dưỡng dồi dào và quý giá, có thể chế biến thành nhiều món ăn tuyệt vời, cả đồ mặn lẫn đồ ngọt, chi phí lại rẻ. Hơn thế nữa, trứng không chỉ có vai trò làm thực phẩm mà còn được sử dụng trong nhiều mẹo vặt gia đình. Một số mẹo hay với trứng - Làm sạch đồ nhôm với trứng: Vỏ trứng đã nghiền nát có thể dùng để làm sạch đồ nhôm. Bạn chỉ cần trộn vỏ trứng nghiền với nước và một chút giấm là có ngay một hỗn hợp tẩy rửa tự nhiên, không gây hại da tay và sức khỏe. Hãy dùng nó để đánh rửa, giúp các món đồ nhôm sáng bóng như mới. - Khử mùi tủ lạnh: Đặt một cốc nhỏ chứa bột vỏ trứng đã nướng khô vào tủ lạnh để hấp thụ mùi khó chịu, giữ cho thực phẩm luôn thơm mát. - Làm trắng răng: Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu Lâm sàng và Chẩn đoán (Journal of Clinical and Diagnostic Research) năm 2015, bột vỏ trứng gà có thể giúp tái tạo lại men răng ở những người hay uống nước ngọt hoặc cà phê. Bạn có thể chế kem đánh răng từ vỏ trứng bằng cách: Luộc vỏ 12 quả trứng với lửa lớn trong 8 phút, nhớ hớt bọt, lấy ra nướng 10 phút ở nhiệt độ hơn 90 độ C để làm khô (hoặc quay trong lò vi sóng), vò nát rồi cho vào máy xay thành bột. Trộn bột vỏ trứng với 1 thìa baking soda và 1-3 thìa dầu dừa để tạo hỗn hợp mịn đều, có thể thêm vài giọt tinh dầu bạc hà nếu thích. Dùng hỗn hợp này để đánh răng. Các mẹo chế biến trứng Dưới đây là một số bí quyết đơn giản nhưng rất hiệu quả với trứng trong cuộc sống hàng ngày. Luộc trứng dễ bóc vỏ Thêm một chút giấm hoặc baking soda vào nước luộc trứng là giải pháp làm cho vỏ trứng dễ bóc hơn sau khi luộc chín. Một cách khác là sau khi luộc, bạn thả trứng vào bát nước đá hoặc lăn trứng trước khi bóc để tiết kiệm thời gian và công sức cho công việc này.

Khi luộc trứng thêm giấm vào để dễ bóc vỏ. (Ảnh: Epicurious)

Mẹo tách lòng trắng và lòng đỏ Bạn có thể sử dụng nửa vỏ trứng sau khi đập để tách lòng trứng, khéo léo chuyền lòng đỏ qua lại giữa hai nửa vỏ trứng cho đến khi lòng trắng chảy hết. Phương pháp này nhanh gọn mà không cần đến công cụ riêng. Bảo quản trứng lâu hơn Đặt trứng vào hộp kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng. Không nên rửa trứng trước khi bảo quản. Giữ lòng đỏ trứng không bị khô Nếu bạn chỉ sử dụng lòng trắng trứng và không muốn lòng đỏ bị khô khi bảo quản, hãy đổ một lớp nước sạch hoặc dầu ăn lên trên lòng đỏ trước khi cất vào tủ lạnh. Loại bỏ mùi tanh của trứng Để khử mùi tanh trong các món có sử dụng trứng, bạn có thể thêm một chút vani hoặc nước cốt chanh. Cả hai đều giúp át đi mùi trứng mà không làm thay đổi vị nguyên gốc của món ăn.



Loại bỏ mùi tanh của trứng bằng vani hoặc nước cốt chanh rất hiệu quả. (Ảnh: Taste of Home)

Bí quyết làm các món ăn từ trứng Không chỉ giàu dinh dưỡng, trứng còn là một nguyên liệu đa năng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn Lòng trắng trứng làm bánh Một trong những bí quyết thành công của các món bánh bông lan hay bánh soufflé nằm ở sự bông phồng của lòng trắng trứng. Để đạt được điều này, bạn hãy duy trì lòng trắng trứng ở nhiệt độ phòng và không có bất kỳ tạp chất nào như dầu mỡ. Bạn sử dụng máy đánh trứng ở tốc độ trung bình cho đến khi lòng trắng tạo thành chóp mềm, sau đó tăng tốc độ để đạt được chóp cứng. Mẹo luộc trứng lòng đào Để có món trứng luộc lòng đào ngon, bạn chỉ cần chú ý thời gian nấu. Bạn sẽ đạt được độ chín lòng đào lý tưởng bằng cách luộc trứng trong 6 đến 7 phút kể từ lúc nước bắt đầu sôi, sau đó ngâm ngay vào nước lạnh để dễ bóc vỏ.

Để luộc trứng lòng đào cần chú ý thời gian luộc. (Ảnh: Bon Appetit)

Mẹo làm trứng chần ngon Đối với món trứng chần, hãy thêm một chút giấm vào nồi nước sôi. Giấm giúp protein trong lòng trắng đông kết nhanh hơn, món ăn giữ được hình dáng đẹp mắt. Một mẹo nhỏ là khuấy nước theo chiều kim đồng hồ trước khi cho trứng vào, điều này giúp trứng cuộn tròn lại một cách hoàn hảo. Trứng chiên xốp mịn Muốn có món trứng chiên xốp mịn, hãy thêm vào hỗn hợp trứng một chút nước trước khi đánh đều. Khi chiên, nước bốc hơi sẽ tạo ra các lỗ khí nhỏ, giúp trứng nở xốp hơn.

Bí quyết để món trứng chiên xốp mịn siêu ngon. (Ảnh: The Spruce Eats) Salad trứng lạ miệng Hãy làm mới món salad của bạn với trứng trộn dầu ô liu và bơ. Sau khi luộc trứng, bạn nghiền nhỏ và trộn với dầu ô liu và bơ để tạo ra một hỗn hợp kem mịn. Hỗn hợp này có thể làm nền cho bất kỳ món salad nào, tăng thêm hương vị béo ngậy và làm phong phú bữa ăn của bạn. Theo VTC News