Những mẹo chống say xe khi đi đường dài

Một ít nước lạnh hoặc đồ uống có ga có thể khiến hành khách hạn chế cảm giác buồn nôn. Lưu ý, chúng ta không nên sử dụng cà phê hoặc các loại sữa khi đi ô tô đường dài. Những thức uống này sẽ làm cơ thể mất nước, dẫn tới tình trạng say xe nặng hơn.

Cảm giác chóng mặt, buồn nôn là hiện tượng phổ biến khi hành khách ngồi ô tô trong thời gian lâu. Nguyên nhân đến từ việc hệ thống thần kinh trung ương nhận những tín hiệu mâu thuẫn từ các giác quan bao gồm tai, mắt, da, cơ và khớp. Để tránh tình trạng say xe, người tiêu dùng có thể nắm một số biện pháp để đảm bảo sức khỏe.

Ăn hoặc ngửi bánh quy, bánh mì

Thực phẩm khô, có mùi dễ chịu như bánh quy giòn, bánh mì nướng thường được khuyên dùng cho người bị say xe. Nó sẽ giúp hành khách lấp đầy dạ dày, đi kèm việc loại bỏ một số loại mùi gây khó chịu trên ô tô.

Nhai kẹo cao su

Cử động nhai có thể giúp làm giảm các ảnh hưởng do xung đột tín hiệu giữa mắt và tai gây ra. Do đó, một trong những biện pháp đơn giản để giảm chứng say xe nhẹ là nhai kẹo cao su. Đồng thời, hành khách có thể ăn vặt bằng những thực phẩm khô.