Những mẫu xe khai tử vào năm 2024, nhiều cái tên quen thuộc với người Việt

Nhiều mẫu xe có lịch sử lâu đời, thậm chí từng là biểu tượng của các hãng nhưng lại đang tỏ ra không thể thích ứng với xu hướng mới, không đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng hiện đại. Và như một quy luật tự nhiên, các hãng buộc phải lên kế hoạch "khai tử" những mẫu xe con cưng của mình để thay thế bằng những mẫu khác phù hợp hơn. Dưới đây là một số mẫu xe khá nổi tiếng sẽ bị khai tử vào năm 2024: Audi TT and TTS Coupe and Convertible Mẫu xe mui trần Audi TT và phiên bản hiệu suất cao của nó là TTS nằm trong danh sách dừng sản xuất từ năm 2024 của hãng xe Đức. Trước đó, ngay trong năm 2023, Audi từng cho ra mắt phiên bản giới hạn Audi TT RS Heritage Edition như một điểm nhấn cuối cùng cho dòng xe thể thao 2 cửa được ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 1998 của mình. Audi R8 Coupe and Convertible Tương tự người anh em TT, Audi cũng lên kế hoạch khai tử mẫu xe thể thao mui trần đình đám R8 của mình. Audi R8 là mẫu siêu xe có động cơ đặt giữa (hay Spyder theo cách nói của Audi), sản xuất lần đầu tiên vào năm 2008. Chevrolet Bolt EV/EUV Dù mới ra mắt cách đây không lâu, Bolt EV/EUV liên tiếp gặp phải triệu hồi bởi nguy cơ cháy nổ. Do đó, mẫu hatchback Chevrolet Bolt EV và Bolt EUV sẽ chính thức bị khai tử khi sau năm 2023. Sự kết thúc khá bẽ bàng của Bolt EV và EUV để lại nhiều tiếc nuối khi đây là hai mẫu xe điện giá rẻ và dễ dàng tiếp cận được số đông. Thay vào đó, General Motors sẽ chuyển sang phát triển các dòng xe điện mới, bao gồm Equinox EV có giá 30.000 USD. Ngoài ra, nhà sản xuất sẽ trình làng một số mẫu xe điện mới khác, thừa hưởng nền tảng Ultium của Bolt EV và EUV. Chrysler 300 Một trong những sản phẩm lâu đời nhất và đặc trưng nhất của Chrysler. Tuy nhiên, mẫu sedan cỡ lớn trong thời gian gần đây liên tục gặp những lỗi nghiêm trọng, cùng với xu hướng xe điện đã khiến Chrysler quyết định loại bỏ sản phẩm này. Chrysler 300 thế hệ thứ 2 được ra mắt từ năm 2011. Phiên bản giới hạn Chrysler 300C sử dụng động cơ V8 6,4 lít công suất 485 mã lực là biến thể cuối cùng của dòng sản phẩm này. Dodge Charger Mẫu xe cơ bắp đặc trưng của Mỹ Dodge Charger bốn cửa sẽ khai tử vào cuối năm 2023 bất chấp tuổi đời và nhưng thành công của nó. Charger vẫn là mẫu xe sử dụng động cơ V8 thú vị trong những năm qua và nổi bật nhất là biến thể siêu nạp SRT Hellcat công suất hơn 700 mã lực. Dodge Challenger