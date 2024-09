Những mẫu xe điện bán chạy còn bao nhiêu giá trị sau 3 năm sử dụng

Xe điện đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhưng một thực tế cho thấy phương tiện không khí thải này lại mất giá khá nhanh so với xe động cơ đốt trong sau 3 năm sử dụng. Theo nghiên cứu được trang mua bán ô tô trực tuyến iSeeCars công bố, giá trị trung bình của xe điện đã giảm 31,8% kể từ năm 2023. Vì thế, việc biết được giá trị bán lại của những mẫu xe điện mà bạn định mua còn được bao nhiêu sau vài năm sử dụng là điều rất cần thiết. Dưới đây là mức khấu hao của 10 mẫu xe điện đang bán chạy nhất tại Mỹ sau 3 năm sử dụng. BMW i4 đứng cuối danh sách xe điện bán chạy nhất năm 2023 và việc tăng giá bán trong năm 2024 có thể khiến mẫu xe này bị loại khỏi top 10 xe điện bán chạy của năm nay. Tỷ lệ khấu hao sau 3 năm sử dụng là 53,2% khiến giá trị còn lại của mẫu xe năm 2021 chỉ còn 24.689 USD (608 triệu đồng) trong năm 2024. Dự báo cho thấy chiếc xe chỉ giữ lại 19,9% giá trị sau 10 năm, tức là nó sẽ được bán với giá khoảng 10.519 USD (259 triệu đồng) vào năm 2031. Tesla đã công bố giảm giá cho tất cả các mẫu xe của hãng vào đầu năm 2023 nhưng đã tăng giá trở lại vào giữa năm nay. Điều này đã đẩy giá bán của Model X tiêu chuẩn lên mức 79.990 USD (1,689 tỷ đồng). Tuy nhiên, Tesla Model X lại là một trong số ít xe điện còn lại đủ điều kiện để được hưởng khoản tín dụng thuế tối đa là 7.500 USD (185 triệu đồng). Vì vậy, đây vẫn là một trong những mẫu xe điện đáng mua trong phân khúc và giá trị bán lại cao hơn mức trung bình của chiếc xe sẽ giúp bù đắp cho mức giá bán cao hơn. Dự kiến, giá trị còn lại của Tesla Model X đạt 61,2% trong 3 năm, mẫu xe này sẽ giữ được 39,3% giá trị sau 5 năm và 20,2% sau 10 năm. Ước tính giá trị còn lại của Ford F-150 Lightning khá cao đối với một chiếc xe điện. Nhưng cần lưu ý rằng chưa có chiếc F-150 Lightning nào trên thị trường thực sự đạt đến mốc 3 năm sử dụng. Lý do là bởi chiếc xe bán tải điện này mới được đưa vào sản xuất vào tháng 4/2022, cách đây khoảng hai năm rưỡi tính đến thời điểm này. Trong khi đó, chiếc F-150 chạy bằng động cơ đốt trong có giá trị còn lại là 73,2% sau 3 năm lăn bánh và đạt con số ấn tượng 37,9% sau 10 năm. vì vậy, sự nhận diện thương hiệu có thể giúp thúc đẩy giá trị đổi xe của Lightning trong nhiều năm tới. Rivian R1S chỉ mới có mặt trên thị trường trong 2 năm, vì vậy tỷ lệ khấu hao 3 năm dựa trên dự báo của các mẫu xe đã qua sử dụng. Theo Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), Rivian R1S và R1T nằm trong số những phương tiện an toàn nhất trên đường hiện nay, nhưng độ tin cậy vẫn là một yếu tố chưa biết đối với những phương tiện mới như vậy. Rivian R1S 2024 đã bị thu hồi do lỗi túi khí ở 1.723 mẫu xe và mẫu xe 2023 đã bị thu hồi do sự cố với bàn đạp chân ga, hỏng cảm biến túi khí và hệ thống tránh va chạm phía trước. Hyundai Ioniq 5 ra mắt thị trường vào năm 2021, vì vậy giá trị còn lại của chiếc xe sau 3 năm ước tính sẽ còn 53,2%. Mẫu xe này đã được hãng triệu hồi 147.110 xe do có khả năng hư hỏng bộ điều khiển sạc tích hợp, dẫn tới không thể sạc cho ắc quy 12V của xe. Trong trường hợp này, lệnh triệu hồi dường như không làm tổn hại đến giá trị tên tuổi của chiếc xe, vì chỉ có 1% số xe bị triệu hồi thực sự bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Theo công ty nghiên cứu ô tô và định giá xe Kelley Blue Book, mức giá khởi điểm cho một chiếc Volkswagen ID.4 2021 cũ ở tình trạng tốt chỉ hơn một nửa giá bán ban đầu, tương đương với giá trị bán lại chỉ còn 50,5%. Trước đó, Volkswagen ID.4 đã phải chịu một vài đợt thu hồi và điều tra liên quan đến an toàn, điển hình là việc cửa tự mở khi xe đang di chuyển. Hiện tại, cuộc điều tra của Cơ quan Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) vẫn đang diễn ra. May mắn, Volkswagen ID.4 2024 không thuộc diện nằm trong danh sách bị điều tra. Vì vậy, những người mua ID.4 mới có thể yên tâm về vấn đề an toàn cho khi đến lúc đổi xe. Doanh số bán hàng của Ford Mustang Mach-E gần đây đã được giải quyết bằng một đợt giảm giá, chứng kiến ​​doanh số tăng gấp 3 lần chỉ trong một tháng vào đầu năm nay. Mức giảm giá khá khiêm tốn, từ 42.995 USD (1.058 tỷ đồng) xuống còn 39.895 USD (982 triệu đồng), nhưng rõ ràng là đủ để thuyết phục nhiều người mua đang phân vân và quyết định mua. Theo truyền thống, những chiếc xe càng phổ biến thì có xu hướng giữ giá trị bán lại tốt hơn qua nhiều năm. Vì vậy, giá trị còn lại sau 3 năm của Mustang Mach-E ước tính sẽ là 52,3%. Điều này sẽ ít nhiều giữ được sự ổn định trong tương lai gần. Chevrolet Bolt EV là một trong những chiếc xe điện giá cả phải chăng nhất trên thị trường hiện nay. Nếu đang sống ở bang California, người mua còn được giảm bớt chi phí mua xe nhờ các khoản tiền hỗ trợ khách hàng từ các Đạo luật của bang. Chỉ có điều, Chevrolet đã đưa ra một quyết định kỳ lạ khi khai tử Bolt sau một năm đạt doanh số kỷ lục. Vì vậy, đây là thời điểm mà bạn có thể thương lượng một thỏa thuận tốt và yêu cầu các ưu đãi của mình, điều này sẽ cải thiện giá trị bán lại của chiếc xe bởi bạn có thể sở hữu chiếc xe hoàn toàn mới với một mức giá mới khá tốt. Tesla là một thương hiệu có lượng người hâm mộ trung thành, vì vậy cả ba mẫu xe Tesla trong danh sách này đều nằm trong phạm vi 60% giá trị còn lại sau 3 năm. Model 3 đã có một năm tương đối suôn sẻ khi không có các đợt triệu hồi hoặc sự cố nào có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Ngoài ra, phiên bản Tesla Model 3 Long Range AWD hiện vẫn đủ điều kiện để được hưởng khoản tín dụng thuế đầy đủ 7.500 USD (185 triệu đồng). Nên chiếc xe này vẫn sẽ giữ giá cao trong thời gian tới và đó là tin tốt cho kế hoạch đổi xe của bạn sau này. Năm ngoái, mẫu Tesla Model Y đã bị triệu hồi vì sự cố vô lăng bị rơi. Việc thu hồi gây ra những lo lắng cho người dùng, tuy nhiên điều này chỉ ảnh hưởng đến 137 xe. Trong khi, tổng doanh số bán hàng của Model Y trong năm 2023 đạt 394.497 xe, giúp mẫu xe Crossover này nó trở thành chiếc xe điện bán chạy nhất tại Mỹ vào năm ngoái. Việc giảm giá vào cuối năm ngoái chắc chắn cũng không làm giảm đà tăng trưởng của chiếc xe. Model Y hiện còn 58,5% sau 3 năm, dự kiến ​​sẽ giữ được 41% giá trị sau 5 năm và 23,4% sau 10 năm, đây không phải là điều tệ đối với một chiếc xe điện. Theo CarBuzz