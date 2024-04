Những mẫu xe đen đủi - vừa ra mắt đã gặp đủ sự cố

Khi trình làng những mẫu xe mới, các hãng xe luôn kỳ vọng sản phẩm của mình sẽ thành công và trở thành một điểm nhấn, thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm từ cộng đồng. Tuy nhiên, không ít màn ra mắt xe mới lại đi kèm sự cố không mong muốn, ít nhiều tạo ra những áp lực vô hình dành cho các hãng xe. Nissan Leaf khó khởi động Tháng 12/2010, Nissan cùng liên minh của mình đã chính thức giới thiệu Nissan Leaf đến khách hàng Mỹ và Nhật Bản. Mẫu sedan chạy điện dùng pin lithium-ion được xem là một trong những cái tên tiên phong cho tiến trình điện hóa phương tiện giao thông, đặt nền móng cho sự bùng nổ của ôtô điện trong những năm gần đây. Tuy nhiên không lâu sau khi chính thức ra mắt, vào tháng 4/2011, Nissan cho biết đã nhận được nhiều đơn khiếu nại của khách hàng về việc Nissan Leaf đôi khi khó khởi động.

Nissan Leaf cũng từng gặp phải không ít rắc rối những ngày đầu ra mắt. Ảnh: Nissan.

Khi ấy, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân chính xác của hiện tượng này. Theo điều tra ban đầu, sự cố có thể xuất phát từ bộ cảm biến nằm trong hệ thống điều hòa của xe. Cụ thể, khi bộ cảm biến này được kích hoạt, một đèn báo sẽ hiển thị trên bảng điều khiển. Bộ phận này cũng sẽ ngăn chặn khả năng khởi động lại của xe cho đến khi đèn hiệu nói trên được tắt đi. Ôtô bán chạy nhất của BYD phát hỏa Tại thị trường Thái Lan, BYD Atto 3 cũng từng gặp phải sự cố cháy nổ đầu tiên sau gần một năm ra mắt khách hàng xứ chùa vàng. Blink Drive cho biết vào tháng 9/2023, một chiếc BYD Atto 3 đã bốc cháy khi đang đỗ trong bãi xe tại siêu thị ở Thái Lan.

BYD Atto 3 phát hỏa khi đang đỗ trong bãi xe tại Thái Lan. Ảnh: Blink Drive.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể liên quan đến sự cố chập điện bên dưới nắp ca-pô. Tuy nhiên sau khi điều tra, cơ quan chức năng khẳng định đám cháy không bắt nguồn từ bộ pin trên xe, đồng thời vụ việc nói trên cũng không ghi nhận bất kỳ thương tích nào cho người sử dụng. Tại Thái Lan, BYD Atto 3 ra mắt chính thức từ quý cuối năm 2022 và nhanh chóng trở thành ôtô điện bán chạy nhất xứ chùa vàng. Năm ngoái, BYD Atto 3 thu về doanh số 19.214 xe tại thị trường Thái Lan, bỏ xa thành tích bán hàng 12.777 xe của Neta V. Tesla Cybertruck va chạm trên đường Cuối năm ngoái, Tesla Cybertruck cũng gặp phải một va chạm trên tuyến đường thuộc thành phố Palo Alto (bang California, Mỹ). Mẫu bán tải điện của Tesla chính thức ra mắt khách hàng toàn cầu vào tháng 12/2023 và đây là sự cố va chạm đầu tiên được ghi nhận ngoài thực tế của Cybertruck.

Chiếc Tesla Cybertruck đầu tiên gặp sự cố trên đường phố, ghi nhận vào tháng 12/2023.

Dù vậy, khối lượng vượt trội cùng với hình dạng góc cạnh của Cybertruck dường như là một lợi thế của chiếc bán tải điện. Chuyên trang Electrek khi ấy cho biết chỉ duy nhất tài xế cầm lái Tesla Cybertruck gặp thương tích nhẹ, trong khi 2 người còn lại trên xe đều khỏe mạnh. Chuyên trang Electrek cũng từng báo cáo những vụ va chạm đầu tiên được ghi nhận với Tesla Model 3 vào cuối tháng 12/2017. Phần lớn chủ xe cho biết chiếc sedan điện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho người ngồi bên trong. Một trong những vụ tai nạn gây chú ý nhất liên quan đến xe điện Tesla xảy ra vào tháng 7/2022 tại Đài Loan. Chiếc Tesla Model X do tài tử Lâm Chí Dĩnh cầm lái đã bị mất lái rồi đâm thẳng vào cột biển báo ven đường. Tuy nhiên, vụ việc được xác nhận do lỗi chủ quan của Lâm Chí Dĩnh và không có dấu hiệu liên quan đến hệ thống trang bị trên chiếc Model X. Trước đó vào đầu tháng 7/2022, một chiếc Tesla Model S đời 2015 đã liên tục đánh lái sang trái rồi sang phải trước khi đâm vào đuôi một chiếc xe tải đang đậu tại trạm dừng chân trên cao tốc ở bang Florida (Mỹ). Vụ việc khiến 2 người trên chiếc Model S tử vong tại chỗ, còn chiếc xe điện Tesla dập nát phần đầu. Dấu hỏi về hệ thống tự lái Theo Wapcar, vụ tai nạn liên quan đến BMW iX diễn ra vào ngày 15/8/2022 tại Đức cũng dấy lên không ít quan ngại về sự an toàn của xe điện được trang bị công nghệ tự lái. Cụ thể, trong khi đang chạy thử tại một thị trấn ở Đức, chiếc BMW iX đã di chuyển chệch khỏi làn đường, va vào một chiếc Citroen đang đi ngược chiều khiến xe mất lái và bốc cháy dữ dội. Sau va chạm, mẫu SUV điện của BMW còn tiếp tục đâm thẳng vào một chiếc xe van khác đang di chuyển phía sau.

Vụ tai nạn giữa BMW iX tại Đức diễn ra vào tháng 8/2022. Ảnh: Wapcar.

Vụ va chạm dẫn đến thương vong cho nhiều người, trong khi chiếc BMW iX bị biến dạng nghiêm trọng đến nỗi đội cứu hộ phải mất hơn một giờ để giải cứu những người ngồi trong. Tại hiện trường, chiếc BMW iX gặp nạn có dán những dòng chữ “xe điện thử nghiệm” hay “lái xe tự động” khiến cảnh sát đặt nghi vấn tính năng tự lái là nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên phía hãng xe Đức đã bác bỏ nghi vấn này, khẳng định chiếc BMW iX gặp nạn chỉ được trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe cấp độ 2, do đó tài xế phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong quá trình cầm vô lăng. Xe điện BMW iX được hãng xe Đức chính thức bàn giao đến khách hàng từ tháng 11/2021. Mẫu SUV điện này cùng với BMW i4 là những viên gạch đầu tiên trên con đường điện hóa của hãng ôtô Đức, hướng đến mục tiêu chia sẻ 50% thị phần xe điện toàn cầu vào năm 2030, theo thông cáo báo chí mà BMW đưa ra vào tháng 6/2021.

Thân xe BMW iX trong vụ va chạm có những dòng chữ làm dấy lên những hoài nghi về khả năng của công nghệ tự hành. Ảnh: Wapcar.

Tại Mỹ, không ít vụ tai nạn xảy ra liên quan đến tính năng tự lái xuất hiện trên các mẫu xe điện Tesla. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã bắt đầu thu thập dữ liệu về các vụ va chạm liên quan đến công nghệ hỗ trợ người lái từ năm 2021. Theo đó, có đến 807 vụ va chạm liên quan đến các sản phẩm xe điện của thương hiệu Tesla. Xe điện Xiaomi SU7 vừa ra mắt đã gặp hạn Mới đây nhất, Xiaomi SU7 sau khi ra mắt chính thức hồi tuần trước đã được tập đoàn công nghệ Trung Quốc tổ chức nhiều buổi lái thử, dẫn đến không ít sự cố được ghi nhận trong quá trình điều khiển mẫu xe điện ngoài thực tế. Sự cố đầu tiên với Xiaomi SU7 thậm chí xảy ra trước khi mẫu sedan điện chính thức ra mắt khách hàng. Vụ va chạm trên tuyết khiến phần đầu chiếc sedan điện vỡ nát, tuy nhiên khoang lái của Xiaomi SU7 không bị ảnh hưởng.

Xiaomi SU7 gặp sự cố trước cả khi ra mắt chính thức. Ảnh: Car News China.

Một sự cố khác xảy ra giữa Xiaomi SU7 với BMW Z4. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe điện của tập đoàn công nghệ Trung Quốc va chạm vào đuôi xe BMW, khiến cả 2 bị hư hỏng nhẹ. Vụ việc nghiêm trọng nhất ghi nhận thông qua hình ảnh thu từ camera hành trình cho thấy chiếc Xiaomi SU7 đã mất lái khi nhập làn, khiến phần đuôi xe bị quăng mạnh và người lái hoàn toàn mất kiểm soát. Lý do xe mới thường gặp sự cố Khi ra mắt xe mới, hẳn nhiên mọi hãng xe đều kỳ vọng rất cao, mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng thông qua sản phẩm đã trải qua thời gian dài nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, những sự cố vẫn xảy ra và điều này không hẳn xuất phát từ một phía. Về hãng xe, những sự cố xuất hiện khi vừa trình làng sản phẩm có thể xuất phát từ mong muốn sớm ra mắt xe mới, dẫn đến sự nóng vội và xuất hiện sai số trong quá trình nghiên cứu, phát triển. Trong trường hợp những sự cố này xảy ra ở giai đoạn đầu sau khi tung ra xe mới, hãng xe sẽ có thể đưa ra những điều chỉnh kịp thời nhằm hoàn thiện sản phẩm trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh nguyên nhân đến từ hãng xe, nhiều khả năng các sự cố xuất hiện vào thời điểm ôtô mới ra mắt cũng xuất phát từ yếu tố chủ quan về phía người lái. Theo Car News China, nhiều vụ tai nạn liên quan đến Xiaomi SU7 trong vài ngày sau khi chính thức trình làng có thể được giải thích do hệ thống cân bằng điện tử của xe hoạt động không hiệu quả. Ngoài ra, số lượng người tham gia lái thử quá nhiều khiến quy trình kiểm soát trình độ lái của các khách hàng không được tiến hành một cách kỹ lưỡng. Số khác cho rằng người lái chưa quen được với khả năng tăng tốc 0-100 km/h quá nhanh của mẫu sedan điện, vốn có thể đạt 2,78 giây trên phiên bản SU7 Max. Theo kết quả nghiên cứu do công ty bảo hiểm Exchange (Anh) thực hiện được đăng tải trên website White Law Firm, dù ôtô mới chỉ chiếm khoảng 2,9% lượng phương tiện giao thông trên đường phố nước Anh, nhóm xe này lại liên quan đến 5% số vụ tai nạn ghi nhận tại xứ sở sương mù. Nghiên cứu này cho thấy có 100.000 tài xế ở Anh liên quan đến va chạm giao thông trong vòng 6 tháng đầu tiên sử dụng phương tiện mới. Trước hiện tượng này, người phát ngôn của Exchange lý giải rằng trong nhiều trường hợp, tài xế vẫn chưa quen với cách điều khiển ôtô mới và do đó, khả năng phanh, kiểm soát ga hay cảm giác lái không được điều chỉnh một cách hiệu quả. Ví dụ, tài xế có thể chưa quen với độ phản hồi trên bàn đạp phanh của ôtô mới. Thay vì phải nhấn mạnh bàn đạp để dừng xe như trên phương tiện cũ, một cú nhấn nhẹ cũng đủ để khiến xe dừng hẳn, dẫn đến khả năng xảy ra va chạm với các phương tiện di chuyển phía sau. Theo Znews