Những mẫu xe đa dụng nhận ưu đãi mạnh trong tháng 9

Mitsubishi Xpander

Cộng dồn 7 tháng của năm 2023, đã có tới 10.568 xe Mitsubishi Xpander được tiêu thụ tại thị trường trong nước. Mẫu xe này được nhận định là "sản phẩm" hâm nóng thị trường MPV ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

Theo khảo sát tại một số đại lý, vào tháng 9, chương trình khuyến mại của xe áp dụng cho 2 phiên bản AT và AT Premium, lần lượt tương ứng 32 và 35 triệu đồng. Cùng với đó, khách hàng có thể tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất (BHVC). Đáng chú ý, Mitsubishi Xpander bản AT Premium được ưu đãi tính năng camera 360 độ.

Trong khi đó, Xpander MT nhận được khuyến mại BHVC, phiếu nhiên liệu trị giá 9 triệu đồng cùng camera chiếu hậu.

Ngoài ra, biến thể Xpander Cross cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm tiền mặt 37 triệu. Khách hàng còn được tặng kèm một năm BHVC và camera 360 độ.