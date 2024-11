Những mẫu SUV điện tăng tốc nhanh nhất thế giới

Dưới đây là 10 mẫu xe SUV chạy hoàn toàn bằng điện có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h nhanh nhất thế giới do tạp chí HotCars tổng hợp. 10. Polestar 4 Polestar 4 là mẫu SUV điện của thương hiệu cao cấp thuộc Volvo, sở hữu nội thất sang trọng và ngoại hình hiện đại. Xe được trang bị hệ truyền động 2 mô-tơ điện cung cấp công suất 536 mã lực và mô-men xoắn 688 Nm. Dù có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây, xe bị giới hạn tốc độ tối đa ở 200 km/h. Tuy vậy, Polestar 4 vẫn là một trong những mẫu SUV điện tăng tốc nhanh nhất thị trường hiện nay. 9. Mercedes-Benz EQS SUV Tương tự như Polestar 4, Mercedes-Benz EQS cũng có khả năng tăng tốc ấn tượng với 3,7 giây để đạt 100 km/h. Tốc độ tối đa của mẫu SUV hạng sang này được giới hạn điện tử ở mức 210 km/h. Sức mạnh trên được tạo ra bởi hệ thống truyền động 2 mô-tơ điện công suất 516 mã lực và mô-men xoắn 830 Nm. Đi cùng với đó là hệ dẫn động 4 bánh 4Matic và tính năng đánh lái bánh sau 10 độ. 8. BMW iX M60 BMW iX M60 sở hữu một ngoại hình phá cách không dành cho số đông. Tuy nhiên đây được đánh giá là sự lựa chọn đáng giá cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện cho cảm giác lái phấn khích. Xe được trang bị động cơ điện công suất 610 mã lực và mô-men xoắn lên tới 1.018 Nm. Nhờ đó chiếc SUV có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây. Tốc độ tối đa của BMW iX M60 được giới hạn ở mức 210 km/h. 7. Kia EV6 GT Kia EV6 GT nổi bật trong thị trường SUV ngày càng bão hòa nhờ khả năng đạt tốc độ ấn tượng. Với hệ thống hai mô-tơ cho công suất 576 mã lực và mô-men xoắn 739 Nm, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây. Tốc độ tối đa của xe có thể đạt mức 260 km/h, cao hơn đáng kể so với các đối thủ châu Âu kể trên. Điều này có được một phần nhờ vào thiết kế thể thao và trọng lượng được tối ưu chỉ khoảng 1,18 tấn của Kia EV6 GT. 6. Tesla Model Y Performance Tesla Model Y Performance là phiên bản hiệu suất cao. Xe sở hữu hệ thống hai mô-tơ điện cung cấp công suất 527 mã lực và mô-men xoắn 695 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh, chiếc SUV này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây và tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 250 km/h. Ngoài hiệu năng ấn tượng, xe còn đi kèm nhiều tính năng nổi bật của Tesla bao gồm hệ thống tự lái Autopilot. 5. Hyundai Ioniq 5 N Ioniq 5 N là phiên bản hiệu suất cao được Hyundai nâng cấp với thiết kế ngoại thất khí động học hơn và hệ truyền động mạnh mẽ. Xe sở hữu 2 mô-tơ tạo ra công suất tối đa 641 mã lực và mô-men xoắn 740 Nm,. Nhờ đó, xe có thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây và tốc độ tối đa 260 km/h. Giống như những sản phẩm nhãn N khác của Hyundai, sức hấp dẫn của Ioniq 5 N không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật mà còn là cảm giác lái nhờ nhiều nâng cấp khác về hệ thống treo, hệ thống lái, phanh và cả phần mềm. 4. Tesla Model X Plaid Tesla Model X Plaid là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một mẫu SUV điện cao cấp với tốc độ vượt trội. Xe được trang bị hệ thống ba mô-tơ với tổng công suất 1.100 mã lực, con số sánh ngang với một mẫu hypercar. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,25 giây và đạt tốc độ tối đa 262 km/h. Để đảm bảo an toàn, Tesla đã trang bị hệ thống phanh cải tiến để người lái có thể kiểm soát được chiếc SUV nặng 2,36 tấn này. 3. Lotus Eletre R Lotus Eletre R đánh dấu bước đột phá của hãng xe Anh quốc vào phân khúc SUV điện cao cấp. Với hệ thống hai mô-tơ cung cấp 905 mã lực và mô-men xoắn 987 Nm, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,95 giây. Vận tốc cao nhất mà xe có thể đạt được là 265 km/h. Theo đó, Lotus Eletre R là chiếc SUV thuần điện nhanh nhất về tốc độ tối đa trong danh sách. 2. Rivian R1S Phiên bản 2025 của Rivian R1S là biến thể mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay của dòng xe. Với hệ thống 4 mô-tơ tạo ra tổng công suất 1.050 mã lực và mô-men xoắn khổng lồ 1.629 Nm, chiếc SUV có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây, ngang ngửa nhiều mẫu hypercar. Dù vậy, do nặng gần 3,2 tấn nên chiếc Rivian R1S được nhà sản xuất giới hạn tốc độ tối đa ở mức chỉ 201 km/h nhằm đảm bảo an toàn. 1. Faraday Future FF91 Là một tân binh trong ngành công nghiệp xe điện, Faraday Future FF91 đã tạo được dấu ấn khi là mẫu xe dẫn đầu về khả năng tăng tốc. Cụ thể, chiếc SUV này chỉ mất 2,4 giây để vươn tới tốc độ 100 km/h từ vạch xuất phát. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h. Faraday Future FF91 được trang bị hệ thống 3 mô-tơ điện tạo ra công suất 1.050 mã lực và mô-men xoắn 1.982 Nm. Là chiếc SUV điện tăng tốc nhanh nhất trên thị trường hiện tại, mẫu xe này có giá khá cao, ở mức 309.000 USD (khoảng 7,8 tỷ đồng). Lê Tuấn