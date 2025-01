Những mẫu máy chiếu siêu nhỏ gọn đáng mua trước Tết Nguyên đán

Trong những ngày Tết Nguyên đán, sở hữu một chiếc máy chiếu nhỏ gọn đáp ứng nhu cầu xem phim sẽ khiến kỳ nghỉ lễ trở nên vô cùng thú vị. Xiaomi Mi Smart Projector 2 - 14 triệu đồng Là thiết bị có kích thước nhỏ gọn nhưng hiện đại mang đến chất lượng hình ảnh tốt cùng nhiều ưu điểm đáng để sở hữu như giải trí chất lượng với tỉ lệ màn hình lớn 1:2:1, máy hỗ trợ kích thước xem được tới 120 inch. Độ phân giải cao đạt 1080p và có công nghệ tự động tinh chỉnh lấy nét. Xiaomi Mi Smart Projector 2. Trang bị công nghệ hiện đại như khuếch tán ánh sáng và có thể điều chỉnh, người dùng sẽ xem thoải mái mà không gây mỏi mắt trong thời gian dài. Chiếc máy chiếu của Xiaomi chạy hệ điều hành Android TV, đây là hệ điều hành có giao diện đơn giản và dễ tải về nhiều ứng dụng yêu thích. Âm thanh mạnh mẽ với chất âm vòm từ Dolby Digital và loa công suất lớn, để mang lại trải nghiệm âm thanh chân thực và sống động. Yaber K3 - 15 triệu Là dòng máy chiếu thông minh đầu tiên được trang bị công nghệ hình ảnh bản quyền NovaGlow nâng cao độ sáng, độ sắc nét, độ tương phản và độ sâu màu đen NovaBlack ấn tượng. Máy tích hợp hệ thống loa JBL cao cấp công suất lớn, âm thanh Dolby Surround 360 độ. Sản phẩm tự động phát hiện căn chỉnh màn chiếu, khung chiếu, tự lấy nét, chỉnh vuông hình, tránh vật cản, lọc ánh sáng xanh. Máy có độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel, 60 FPS Full HD, tương thích 4K, hỗ trợ màn hình 50-300 inch với độ sáng 1.600 Ansi Lumens. Máy chiếu Yaber K3. Yaber K3 chạy hệ điều hành Android với Google TV, cung cấp quyền truy cập vào hơn 7.000 ứng dụng, bao gồm các dịch vụ phát trực tuyến như YouTube, Netflix, Disney+ và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, máy còn có tính năng NFC, cho phép bạn chỉ cần chạm điện thoại vào máy chiếu để bắt đầu chiếu nội dung cục bộ. Các kết nối Wi-Fi 6 (ax) và Bluetooth 5.0 cũng có sẵn. Tính năng điều khiển bằng giọng nói cũng được hỗ trợ nếu bạn không muốn sử dụng điều khiển từ xa. Samsung The Freestyle 2 - 17 triệu đồng Có mặt tại thị trường Việt Nam với ưu thế nổi bật khi thiết bị có thể biến mọi bề mặt, thậm chí cả trần nhà, trở thành màn hình lên tới 100 inch. The Freestyle thế hệ 2 thể hiện cam kết của Samsung về thiết kế và công nghệ đổi mới. Trong một kiểu dáng nhỏ gọn, thiết bị có đế xoay linh hoạt có thể xoay 180 độ để trình chiếu trên bất kỳ mặt phẳng nào, với kích thước màn hình từ 30 inch đến 100 inch. Bất kể người dùng chọn kích thước trình chiếu hình ảnh như thế nào, The Freestyle thế hệ 2 vẫn duy trì chất lượng hình ảnh và âm thanh 360 độ. Samsung The Freestyle 2. Độ phân giải FullHD (1920×1080) cung cấp hình ảnh lớn, sắc nét và rõ ràng để người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm màn hình lớn mọi lúc, mọi nơi. Công nghệ PurColor giúp tự động tối ưu màu sắc, mang lại chất lượng hình ảnh chân thực và phong phú hơn. Một cải tiến khác góp phần nâng cao trải nghiệm xem phim là tính năng kết hợp màn hình 2 máy chiếu (Smart Edge Blending), cho phép hai thiết bị hợp nhất và chiếu trên cùng một màn ảnh rộng, đậm chất điện ảnh, tạo nên sự khác biệt với các sản phẩm khác. Tính năng này mang đến trải nghiệm xem toàn cảnh tối đa 160 inch khi xem ngang, 120 inch khi xem dọc, đảm bảo cho những buổi chiếu phim đêm hay chơi game trong phòng khách đều có hình ảnh ở mức đỉnh cao. LG CineBeam Q 4K - 35 triệu đồng Xuất hiện lần đầu tiên tại triễn lãm CES 2024, LG CineBeam Q 4K thật sự gây ấn tượng với người dùng bởi ngoại hình sang trọng, thanh lịch cũng như sự nhỏ gọn của mình cũng như khả năng chất lượng trình chiếu video lên đến 4K vô cùng sắc nét. LG CineBeam Q 4K có form dáng rất là gọn gàng dạng hình hộp chữ nhật bằng nhựa được làm khá là chắc chắn, kích thước của máy là 80 x 135 x 135 mm. Bên cạnh thiết kế gọn gàng thì trọng lượng là một ưu điểm của dòng máy chiếu nhỏ gọn này khi chỉ 1.49 kg LG CineBeam Q 4K. Máy chiếu của LG có độ phân giải 4K, kích thước màn hình phù hợp 50-120 inch, độ sáng 500 Ansi Lumens. Khoảng cách chiếu của máy ở mức 1,3-3,2m. Máy sử dụng công nghệ hình ảnh HDR10 8,3 Mega Pixels 4K UHD, công nghệ âm thanh 3W đơn kênh, tương thích Dolby Atmos cùng khả năng tự động lấy nét, tự động chỉnh vuông hình. Máy có các cổng kết nối như HDMI, hỗ trợ kết nối thông qua cổng USB-C với độ phân giải 4K 30Hz, nhưng không hỗ trợ HDR. Bên dưới 2 cổng kết nối trên là cổng vào DC, nút nguồn và lỗ cắm các thiết bị âm thanh 3.5mm. CineBeam Q 4K chạy điều hành LG webOS 6.0. Chí Hiếu