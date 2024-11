Những lý do nên mua xe chạy lướt thay vì xe mới

Mua xe cũ vẫn đang được nhiều người dùng lựa chọn, bởi tiết kiệm được chi phí và thêm nhiều lợi ích khác so với việc mua xe mới hoàn toàn. Khi mua xe cũ, người dùng chỉ phải chi một khoản phí ban đầu thấp hơn so với mua xe mới. Ngay cả với những chiếc xe mới chỉ mua vài tháng nhưng đã qua sử dụng thì giá trị cũng sẽ giảm xuống từ 10% đến 25%. Ngoài ra việc mua xe cũ cũng khiến người dùng có thể hưởng lợi từ nhiều trang bị có sẵn mà chủ cũ đã trang bị và thường không được tính hoàn toàn vào giá bán xe, trừ những trang thiết bị quá đặc biệt, có chi phí lớn. Nhiều người vẫn chọn mua xe lướt thay vì xe mới. (Ảnh minh họa: Internet) Khi mua xe mới, người dùng có thể bị hạn chế bởi tài chính của cá nhân, việc lựa chọn mẫu mã vì thế khó có thể thoải mái. Tuy nhiên nếu mua xe cũ thì cũng với nguồn tài chính đó, người dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn, thậm chí có thể sẽ mua được một chiếc xe cũ mẫu cao cấp hơn mẫu xe mới. Những xe ô tô cũ thường có giá ổn định hơn với những xe ô tô mới. Những chiếc xe mới sau một khoảng thời gian sử dụng sẽ tụt giá xuống rất nhiều so với giá trị của xe ban đầu, đối với các dòng xe sang thì lại càng mất giá nhiều hơn. Riêng với các loại xe cũ thì giá sẽ ít biến động hơn, nhiều trường hợp có thể tăng nếu mẫu xe đó được thị trường ưa chuộng hoặc khan hàng. Nhiều mẫu xe cũ hiện nay đã được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến với nhiều tính năng an toàn và hiện đại. Thông thường, xe cũ còn được chủ cũ trang bị sẵn "đồ chơi", điều này giúp người mua lại không phải tốn chi phí để trang bị thêm các trang thiết bị cho xe. Về tâm lý, việc chọn xe cũ giúp người mua không cần phải quá lo lắng, cẩn thận như khi đang lái một chiếc xe mới, điều này tạo một cảm giác thoải mái hơn cho tài xế. Minh Đức(Tổng hợp)