Những lưu ý quan trọng khi thay lốp ô tô mới

Sau một thời gian sử dụng, lốp xe cần được thay mới để đảm bảo an toàn khi vận hành. Lốp là bộ phận tiếp xúc với mặt đường nên nếu xảy ra sự cố có thể gây mất lái. Do đó, việc thay lốp xe sau một thời gian sử dụng rất quan trọng. Để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc, người dùng cần chú ý những vấn đề sau: Kích cỡ lốp Kích cỡ lốp phải phù hợp với thiết kế nguyên bản của xe. Vì vậy, chủ xe cần nắm rõ kích cỡ của lốp và mâm gắn trên xe để chọn đúng sản phẩm. Nếu kích thước không đúng sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận của ô tô. Tỷ số tốc độ Mỗi lốp xe đều được quy định vận tốc phù hợp với từng loại xe. Lốp dành cho xe phổ thông có thông số khác với lốp dòng xe thể thao, siêu xe...Theo đó, người dùng nên chọn lốp có thông số tốc độ phù hợp để tránh lãng phí. Tuổi thọ của lốp Nắm rõ tuổi thọ của lốp xe sẽ giúp người dùng thay lốp đúng thời điểm, tránh nguy hiểm khi đang di chuyển trên đường. Các nhà sản xuất thường đã tính toán, ước lượng số km đường di chuyển tốt nhất cho lốp. Nhưng thực tế, tuổi thọ của lốp xe còn phụ thuộc vào điều điện đường sá. Tùy điều kiện vận hành đường sá mà người dùng chọn loại lốp cho phù hợp. Chọn lốp theo nhu cầu (Ảnh minh họa) Nên chọn lốp xe tùy theo mục đích sử dụng. Chẳng hạn, các dòng sedan hay MPV ưu tiên sự êm ái khi vận hành nên sẽ chọn lốp có tính đàn hồi cao. Trong khi đó, dòng SUV hướng đến khả năng off-road, loại lốp phù hợp là bền, cứng và có độ bám đường tốt. Với dòng xe thể thao, nên chọn lốp có bề rộng nhỏ, mâm kích thước lớn để tăng khả năng bám đường ở tốc độ cao. Thay lốp theo cặp Thay toàn bộ lốp cùng một lúc là điều tốt nhất. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí nên thay lốp theo cặp. Bởi, thay lốp theo cặp là cách an toàn nhất để giữ thăng bằng và đảm bảo xe xử lý ổn định. Nếu lốp xe không có độ sâu gai lốp bằng nhau, xe không có khả năng xử lý tốt. Nếu tay lái không đủ cứng, tài xế có thể mất kiểm soát. Tham khảo đánh giá của người mua Cách tốt nhất để biết sản phẩm đáng tin cậy hay không là xem nhận xét, đánh giá của người từng sử dụng. Đánh giá của khách hàng cung cấp thông tin về chức năng và trải nghiệm của sản phẩm. Những thông tin này giúp khách hàng tìm được loại lốp phù hợp. Minh Phương(tổng hợp)