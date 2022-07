Những lưu ý khi tập thể thao dưới trời nắng nóng

Đối với các môn thể thao nói chung, nguy cơ cho người tập luyện đó là không bù đủ nước cho cơ thể. Nhưng đối với thể thao ngoài trời, vấn đề này còn trầm trọng hơn do có sự tác động của yếu tố môi trường là nắng nóng.

Cẩn trọng với say nóng

Dưới thời tiết nóng, bạn sẽ đổ nhiều mồ hôi hơn như một cách để “giải nhiệt tự nhiên” cho cơ thể. Chính vì thế, lượng nước cần bổ sung cho môn thể thao ngoài trời sẽ nhiều và khắt khe hơn. Loại nước mà người đam mê thể thao cần bổ sung là nước điện giải.

Khi bạn đổ mồ hôi, chất điện giải trong cơ thể bị mất đi theo mồ hôi chảy ra ngoài. Việc bổ sung lượng lớn nước lọc thông thường có thể khiến nước ở mạch máu bị đẩy ra nội tạng gây phù, nếu các tạng ở đây là não hay phổi sẽ gây đe dọa sinh mạng của người chơi thể thao.

Ngoài việc cơ thể bị mất nước thì say nắng, say nóng cũng là một vấn đề nan giải vì chưa nhiều người dân được trang bị đầy đủ thông tin. Ở Việt Nam, do nhiệt độ không khí tương đối ổn định nên dẫn đến tâm lý chủ quan của người chơi thể thao.

Điều này dẫn đến các mối nguy hiểm còn nặng nề hơn việc mất nước điện giải. Tuy nhiên, các hậu quả do say nắng, say nóng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu như người chơi thể thao hiểu được cách tự bảo vệ bản thân.

*Say nắng, say nóng là gì và tình trạng này gây nguy hiểm cho người chơi thể thao sức bền như thế nào, thưa bác sĩ?

Con người là sinh vật hằng nhiệt, nghĩa là dù ở thời tiết lạnh hay nóng thì cơ thể luôn “tự điều hòa” để nhiệt độ xoay quanh 37 độ. Việc nhận biết được thời tiết nóng hay lạnh là nhờ vào “cảm biến nhiệt độ” ở vùng cổ gáy. Dưới tác động trực tiếp của nắng nóng trong một thời gian, “cảm biến nhiệt” này sẽ bị rối loạn chức năng nên không điều hòa được thân nhiệt.

Trong trường hợp không tiếp xúc nắng và chỉ chơi thể thao trong thời tiết nóng, vận động viên vẫn có thể bị sốc nhiệt, hay còn được hiểu là say nóng. Khi nhiệt độ môi trường nóng lên, cơ thể sẽ hạ nhiệt bằng cách thoát mồ hôi.