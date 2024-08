Những lưu ý khi lái xe giờ cao điểm mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt trong những ngày hè có thể ghi nhận nhiệt độ ngoài trời ở mức cao nhất có thể lên đến gần 50 độ C. Trời nắng gay gắt là một trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt đối với người tham gia giao thông. Việc say nắng, chói mắt khiến tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới lạc tay lái. Do đó, người điều khiển cần nắm rõ các điều cần biết khi lái ô tô đi xa trong thời tiết nắng nóng để phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt xảy ra, xử lý kịp thời những sự cố.

Anh Nguyễn Xuân Hữu ở Phạm Văn Đồng, Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, cơ quan tôi cách nhà khoảng 12 km, bình thường tôi mất khoảng 50 phút lái xe. Tuy nhiên, thời điểm nắng nóng tôi phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới về đến nhà. Chưa kể công việc của tôi linh hoạt, nhiều khi giữa trưa nắng nóng tôi phải đi ra ngoài đường lo công việc, mặc dù lái ô tô nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu.

Còn chị Trần Thị Thu ở quận Cầu Giấy cho biết, tôi đi làm bằng ô tô nhưng không tránh khỏi sự mệt mỏi, trời nắng nóng, tắc đường, cảm giác rất uể oải. Từ đầu hè đến giờ hệ thống điều hòa trong xe của tôi cũ nên không thể tải nổi khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 45 độ C, nhiều khi phải giảm nhiệt độ điều hòa trong xe xuống dưới 20 độ mà vẫn cảm thấy không đủ mát. Bận việc nên tôi cũng chưa đi bảo dưỡng lại điều hòa. Chui vào xe ôtô mùa nắng nóng mà điều hòa yếu không khác gì cái phòng xông hơi. Đã vậy thời tiết nắng nóng giờ cao điểm cũng đông hơn mọi khi nên xe phải nhích từng chút một.

Ảnh minh họa: KT