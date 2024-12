Những lưu ý khi đi xe qua đường ngập

Những màn lội nước trên đường thường khiến nhiều người cảm thấy lo lắng hay có những người lại thấy thích thú, tuy nhiên, chúng cũng tương đối nguy hiểm, ẩn chứa nhiều khả năng gây hư hỏng phương tiện. Vì vậy, khi đi qua những đoạn đường ngập bạn nên lưu ý một số điều dưới đây. Điều đầu tiên, người sử dụng ô tô luôn cần tránh việc để xe phải lội nước. Tuy nhiên trong những trường hợp không thể tránh khỏi, nên thực hiện ngay những điều sau để chiếc xe của bạn có thể tiếp tục sử dụng lâu dài sau khi đã lội qua đoạn đường ngập nước. Hãy hiểu rõ xe của bạn Trước khi đi vào vùng ngập nước, bạn nên biết khả năng lội nước của xe mình. Ví dụ, nhiều mẫu xe SUV hay bán tải có thể lội nước sâu tới 800mm với tốc độ ổn định 7km/h như: Ford Ranger hay Everest. Ngoài ra, có những dòng xe đã được nâng cao bộ vi sai, hộp số và ống thông khí của hộp số phụ nhằm ngăn nước lọt vào các bộ phận chính của xe. Hãy đi bộ kiểm tra vùng nước ngập trước Khi tiếp cận khu vực lội nước, bạn nên ra khỏi xe để đo độ sâu của nước bằng một cây gậy hoặc đi bộ qua đoạn đường mà bạn định băng qua. Nếu nước sâu hơn khả năng lội nước của xe hoặc dòng chảy quá nhanh, bạn cần tìm một lối đi khác. Khi đánh giá độ sâu của nước, bạn cũng nên đề phòng bất kỳ mối nguy tiềm ẩn nào dưới nước chẳng hạn như đá to hoặc hố lớn. Dừng lại để quan sát dòng nước cũng giúp phương tiện của bạn hạ nhiệt trước khi lao xuống khu vực nước đóng băng. Hãy dành thời gian tìm kiếm lối ra khi băng qua bên kia sông/suối. Chuẩn bị kỹ lưỡng Trong khi chờ đợi động cơ xe nguội bớt, hãy dành thời gian chuẩn bị sẵn sàng các bộ dụng cụ hỗ trợ, cứu hộ. Lắp đầu cáp kéo vào phía trước và để các cuộn cáp cứu hộ trên ghế hành khách trong tầm với của bạn khi cần. Các tài xế nên đọc kỹ sách “Hướng dẫn sử dụng xe” trước khi lái xe off-road, nắm bắt độ khó của địa hình và sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Đương đầu với vùng ngập nước Bây giờ là lúc bạn sử dụng chế độ dẫn động hai cầu ở cấp số thấp và cài khóa vi sai cầu sau. Hãy đảm bảo rằng bạn có lực kéo tối đa. Nếu vùng nước an toàn để băng qua, hãy đi chậm (tương đương tốc độ đi bộ) để tránh tạo sóng quá lớn đập vào mui xe. Lưu ý điều quan trọng khi di chuyển là duy trì tốc độ chậm ổn định, bởi đột ngột dừng lại hay chết máy ở chỗ nước sâu có thể khiến nước tràn vào xe gây hư hỏng. Dừng lại kiểm tra sau khi đã vượt qua vùng ngập nước Khi bạn đã băng qua vùng ngập nước, hãy dừng lại ngay ở chỗ an toàn một lúc để nước thoát hết ra khỏi xe. Việc này sẽ giúp các bộ phận quan trọng tránh bị ngấm nước và hư hỏng.