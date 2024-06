Những lưu ý khi chọn mua bơm lốp ô tô

Rất nhiều người dùng lầm tưởng áp suất in trên lốp xe là áp suất tiêu chuẩn. Trong khi đó, phần thông số in trên lốp xe chỉ là áp suất lốp tối đa mà nhà sản xuất cho phép.

Bơm lốp quá căng

Nhiều người dùng có xu hướng bơm lốp thật căng vì cho rằng như vậy xe sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, điều này có thể phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đối với lốp bơm căng hơn so với thông số chuẩn, lốp sẽ phồng lên, nhô ra ở giữa và giảm diện tích tiếp xúc với mặt đường, gây hao mòn nhanh ở phần giữa lốp, trong khi hai bên lốp vẫn còn khá mới.

Lốp căng cũng làm tăng độ cứng, do đó sẽ khiến xe dằn xóc hơn, giảm độ êm ái khi vận hành.

Bên cạnh đó, mặt tiếp xúc ít dẫn đến giảm độ bám giữa lốp với mặt đường, qua đó làm tăng quãng đường phanh.

Bơm lốp quá non

Ngược lại, nếu để lốp thiếu hơi, xe trở nên êm ái hơn, vận hành ổn định hơn do tăng độ bám đường, quãng đường phanh cũng ngắn hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hông lốp bị lún xuống, lốp sẽ có xu hướng mòn không đều do phần rìa tiếp xúc nhiều với mặt đường.

Bên cạnh đó, lốp quá mềm do làm tăng diện tích tiếp xúc và độ ma sát với mặt đường nên cũng khiến động cơ phải sinh công nhiều hơn, qua đó gây tiêu tốn nhiên liệu hơn cho xe và làm thao tác đánh lái trở nên nặng nề hơn bình thường.

Về lâu về dài, dù bơm lốp quá căng hay để lốp quá non cũng gây những tác động tiêu cực đến tuổi thọ trung bình của lốp. Các nghiên cứu cho thấy, lốp thiếu hơi quá 20% so với tiêu chuẩn có thể bị giảm đến 30% tuổi thọ. Ngược lại, bơm lốp căng hơn 30% so với tiêu chuẩn cũng khiên tuối thọ lốp giảm đi khoảng 45%.