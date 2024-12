Những lỗi quay đầu xe tài xế thường mắc

Theo Luật Giao thông đường bộ, ô tô chỉ được quay đầu tại đường giao nhau hoặc biển báo cho phép quay đầu. Không ít người điều khiển xe ô tô thường quay đầu không đúng quy định, gây tắc đường hoặc các tình huống va chạm. Dưới đây là một số lỗi quay đầu xe nhiều tài xế thường mắc: Không quan sát kỹ Không quan sát kỹ xung quanh đã chuyển làn đường, chuyển hướng quay đầu xe là lỗi thường gặp của nhiều tài xế. Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là khi xe đang chạy với vận tốc cao hoặc di chuyển trên đoạn đường đông đúc. Việc quay đầu xe bất ngờ khiến các phương tiện xung quanh không kịp phản ứng, dễ dẫn tới va chạm. Đột ngột giảm tốc độ Nhiều tài xế có thói quen nhấn ga tăng tốc vượt xe phía trước, sau đó đột ngột giảm tốc độ và quay đầu chuyển hướng. Tuy nhiên, việc giảm tốc độ đột ngột khiến các phương tiện phía sau không kịp phản ứng, dễ xảy ra tai nạn.

(Ảnh minh họa) Vì vậy, tài xế sau khi vượt qua xe phía trước cần duy trì tốc độ ổn định, tương đương với xa đã vượt. Sau khi đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh, tài xế mới thực hiện quay đầu xe nếu được phép. Quên bật xi nhan Nhiều xe bất ngờ chuyển làn và quay đầu mà không bật đèn tín hiệu (xi nhan). Việc này khiến các phương tiện khác không kịp phản ứng, dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Quay đầu xe tùy tiện Quay đầu xe sai quy định là lỗi phổ biến nhiều tài xế mắc phải. Theo quy định, người lái xe chỉ được quay đầu tại những nơi đường giao nhau và có biển báo cho phép. Chú ý, không quay đầu tại phần đường có biển cấm quay đầu xe. Kinh nghiệm quay đầu xe an toàn Tưởng chừng là công việc đơn giản nhưng thực tế quay đầu xe ô tô sao cho an toàn không phải điều dễ dàng. Dưới đây là một số kinh nghiệm quay đầu xe an toàn từ các tài xế lâu năm: Tránh chân ga, sẵn sàng chân phanh Khi quay đầu ô tô ở những con đường hẹp cần giảm tốc độ. Do đó, cần sẵn sàng chân phanh và chân côn (với xe số sàn) để điều chỉnh tốc độ khi phải lùi hoặc lùi xe. Nên nhả từ từ phanh và quan sát xung quanh. Lưu ý, luôn sẵn sàng chân phanh để dừng xe và tránh sự cố nguy hiểm có thể xảy ra. Quan sát kỹ bằng mắt, hạn chế điểm mù Dùng gương chiếu hậu và quay đầu hai bên là chưa đủ khi quay đầu xe. Thay vào đó, cần quan sát thật kỹ bằng mắt xóa điểm mù. Nhìn qua vai là cách quan sát tốt nhất nhưng chỉ nên quay đầu qua vai, không quay cả người. Chuyển số trước khi đánh lái Khi lùi xe, nhiều tài xế quên không chuyển số tiến để đi tiếp, đặc biệt là tài xế mới. Vì vậy, tài xế sau khi tiến hoặc lùi, dừng xe, cần chuyển số rồi mới đi tiếp. Mở cua chính xác Lái xe mở cua chính xác hay không ảnh hưởng đến cách quay đầu xe, cả khi lùi và tiến. Do vậy, tài xế phải cảm nhận và đánh giá không gian xung quanh để quay đầu chuẩn xác. Theo VTC News