Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những lợi ích về sức khỏe mà dưa bắp cải muối có thể mang lại. Dưa bắp cải muối là nguồn cung cấp dồi dào lợi khuẩn, vitamin và khoáng chất nên nó giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và có thể mang lại nhiều lợi ích tiềm năng khác. Những lợi ích của dưa bắp cải muối mà bạn có thể chưa biết. Đồ họa: Đinh Đinh 1. Cải thiện tiêu hóa Là một loại thực phẩm giàu lợi khuẩn, dưa bắp cải muối giúp đa dạng hóa môi trường vi khuẩn có lợi vốn có trong ruột của bạn, từ đó có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Dưa bắp cải muối cũng chứa các enzyme tiêu hóa giúp phân hủy thức ăn và cho phép hấp thụ dễ dàng một số chất dinh dưỡng nhất định. Điều này cũng làm tăng lượng chất dinh dưỡng bạn nhận được từ các loại thực phẩm khác. 2. Bảo vệ chống lại tình trạng viêm Chất chống oxy hóa giúp chống lại các hợp chất gây hại được gọi là gốc tự do, giảm viêm. Hợp chất indole-3 carbinol trong dưa bắp cải muối cũng có lợi ích chống viêm. 3. Điều chỉnh hệ thống miễn dịch Bằng cách cải thiện hệ vi khuẩn đường ruột (hệ vi sinh đường ruột, bao gồm cả vi sinh vật có lợi và không có lợi như vi khuẩn, vi-rút và nấm) và niêm mạc đường tiêu hóa, các lợi khuẩn trong dưa bắp cải muối bảo vệ chống lại các vi khuẩn lạ có thể kích hoạt phản ứng của hệ thống miễn dịch. Thực phẩm giàu lợi khuẩn như dưa bắp cải muối chua có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh do vi-rút cảm lạnh hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Hàm lượng vitamin C trong dưa bắp cải muối có thể cao hơn so với các loại rau tương tự khác, khiến loại thực phẩm này trở thành thực phẩm hỗ trợ chức năng miễn dịch vững chắc. 4. Giảm căng thẳng và duy trì sức khỏe não bộ Hàm lượng probiotic trong dưa bắp cải muối hỗ trợ môi trường vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh, có thể có tác động tích cực đến việc cân bằng hormone gây căng thẳng, giảm mức độ căng thẳng và thúc đẩy các khía cạnh khác của sức khỏe não bộ. Thực phẩm lên men như dưa bắp cải muối có thể giúp cải thiện tâm trạng, trí nhớ và các triệu chứng của các tình trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo âu. 5. Xây dựng xương chắc khỏe hơn Vitamin K trong dưa bắp cải muối góp phần khoáng hóa xương, đưa canxi đến xương thay vì tích tụ trong động mạch. Còn vitamin B góp phần vào sức khỏe trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể chuyển hóa các chất dinh dưỡng quan trọng để hỗ trợ xương chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương. Hàm lượng chất xơ, magiê và canxi trong dưa bắp cải muối kết hợp với nhau để xây dựng mật độ xương, bảo vệ xương chắc khoẻ. 6. Có thể giúp giảm cân Thực phẩm lên men này có nhiều chất xơ, có thể giúp bạn no lâu hơn và ít calo hơn. Ngoài ra, các lợi khuẩn có trong thực phẩm như dưa bắp cải muối có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể diễn giải các tín hiệu đói, hấp thụ calo và lưu trữ chất béo dư thừa. 7. Có thể thúc đẩy sức khỏe tim mạch Lợi khuẩn và chất xơ trong dưa bắp cải muối có thể giúp hạ thấp mức cholesterol và hạ huyết áp ở những người bị huyết áp cao. Thêm vào đó, vitamin K trong dưa bắp cải muối có khả năng đóng vai trò trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách ngăn chặn canxi tích tụ trong động mạch.